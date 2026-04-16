La obra de la circunvalación de Arucas obligará a cortar 40 días el ramal de Santidad en la GC-20

La ejecución de las obras de circunvalación de Arucas y el acondicionamiento de la GC-20 que ejecuta el Gobierno de Canarias obligarán a un reajuste en el tráfico a partir del lunes 20, en el que quedarán cerrados al tráfico tanto el carril de entrada como el de salida a Santidad hacia la GC-20, para ejecutar fdurante 40 días trabajos en la rotonda de la Cruz Roja.

El corte afecta, según el Ayuntamiento, a los ramales de acceso de entrada y salida a Santidad, en el tramo que conecta la GC-20 con la GC-300, y se aplicará en ambos sentidos (ida y vuelta). El cierre se mantendrá hasta finalización de obras.

Vías alternativas

Con motivo de la restricción, se recomienda utilizar itinerarios alternativos para los desplazamientos desde y hacia Santidad. Entre las opciones señaladas figura la GC-300 para entrar y salir del núcleo, además de la GC-43 (carretera de Visvique), que se anuncia con cierre temporal al tráfico en el ámbito afectado, y la GC-301 (carretera de Tenoya) como alternativa.

La comunicación concreta que la duración prevista de la afectación del cierre del ramal de salida de la GC-300 (Santidad) hacia la GC-20 (rotonda de la Cruz Roja) será de 40 días.

Guaguas afectadas y ajustes de servicio

El Ayuntamiento advierte de posibles cambios en el transporte público y señala que las líneas afectadas son la 205, 210, 222, 256 y 324. En el caso de la línea 256 (Circular de Arucas), se precisa que todas sus expediciones se realizan en el sentido Arucas–Trasmontaña–Lomo de Arucas–Arucas.

Además, se incluye indicaciones operativas sobre trayectos que comienzan o finalizan en la estación de Arucas y en el Cruce de Trasmontaña, así como pautas de transbordo entre las líneas 210 y 205 para los usuarios que se desplacen entre Arucas, Lomo de Arucas, Tenoya y Tamaraceite.

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El Ayuntamiento de Arucas se recomienda a la población consultar la web del servicio de transportes Global mientras se mantengan los trabajos vinculados a la circunvalación y al acondicionamiento de la GC-20.