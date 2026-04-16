El rincón perfecto para los amantes del dulce está en este municipio de Gran Canaria: una parada obligatoria en la isla

En Gran Canaria, más concretamente en el municipio de Arucas se encuentra un rincón que se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes del dulce por la variedad de opciones que ofrecen. Se trata de Almíbar, una pastelería que se ha convertido en una opción perfecta tanto para desayunar como para merendar.

Los creadores de contenido @descubreconc la han visitado recientemente y o han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Uno de nuestros lugares favoritos de dulces en Arucas para desayunar o merendar rico y barato", afirman.

Productos elaborados a diario

Uno de los grandes llamativos de la pastelería es la calidad que ofrecen en todos sus productos, "se nota que los elaboran cada día", comentan. La pastelería es un lugar perfecto para disfrutar de un desayuno o meriendo con familia o amigos, ya que ofrecen opciones dulces y saladas que no dejan indiferentes a sus clientes. "Si te gustan los postres con frutas estos son superrefrescantes y si eres un amante del chocolate aquí hay mucha variedad", aseguran en el vídeo.

Además, otra de las características del establecimiento es que todos los dulces cuentan con un tamaño considerable y viene con bastante relleno.

Calidad a precios económicos

En su vista los creadores de contenido disfrutaron de opciones dulces como el brioche de fruta (4,50 €), la napolitana de chocolate (2,10 €) que va cubierta de chocolate y también lleva en el interior. La ensaimada de crema (1,90 €) fue otro de los dulces elegidos.

No podían marcharse si probar las opciones saladas que se decantaron por el sándwich de pimiento (2,30 €) y el vegetal (2,50 €). Todas estas elaboraciones acompañadas de un café con leche (1,50 €) y un Cola Cao (1,50 €).

Horario y ubicación

Almíbar se encuentra en la calle El mirón, 36, en Arucas. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado la pastelería y han probado alguna de las opciones tanto dulces como saldas que elabora a diario.

Abre de lunes a sábado de 8:00 a 20:00, para que sus clientes puedan disfrutar tanto de un desayuno como de una meriendo. Los domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.