San Bartolomé de Tirajana moviliza 61 millones para reparar los daños de Therese y desarrollar obras

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana moviliza más de 60,9 millones de euros para mejorar infraestructuras y servicios públicos en el municipio. El pleno, presidido por el alcalde Marco Aurelio Pérez, aprobó por unanimidad dos modificaciones presupuestarias que permitirán ejecutar obras, reparaciones y nuevas inversiones a lo largo de 2026.

Una parte relevante de estos fondos se destinará a reparar los daños provocados por la borrasca Therese, que afectó a distintas infraestructuras públicas. El alcalde señaló que algunas actuaciones se tramitan como emergencia y otras por vía urgente, a la espera también de posibles aportaciones de otras administraciones.

La primera modificación presupuestaria, de casi 26 millones de euros, concentra buena parte de las actuaciones en vías públicas. Más de 9,6 millones se dedicarán a la conservación y mejora de carreteras, aceras y seguridad vial, incluyendo la rehabilitación de pasos elevados y subterráneos, repavimentación de calles y renovación de señalética.

También se contemplan intervenciones en puntos concretos como el acceso al centro comercial San Agustín, el entorno de Holiday World o el litoral del Castillo del Romeral. A esto se suman más de 4 millones para parques infantiles, 2,7 millones para asfaltado y 2,3 millones para aceras.

En paralelo, el Ayuntamiento invertirá cerca de 1,5 millones en la mejora del alumbrado público y redes eléctricas, con actuaciones en zonas rurales como Huerta del Conde y Manzanilla, así como en espacios urbanos y playas.

Residencia de mayores

La segunda modificación, de unos 34,9 millones de euros, incluye proyectos de mayor envergadura. Destaca la partida de 18 millones para la futura residencia de mayores, cuya tramitación se canalizará a través de la Mancomunidad de las Medianías.

Además, se destinan 6,5 millones al convenio con Visocan para la promoción de vivienda social y otras partidas para saneamiento, cementerios, instalaciones deportivas o equipamientos públicos. También se prevén inversiones en la comisaría de Policía Local, piscinas municipales o instalaciones culturales. El paquete económico se financiará con cargo al remanente de tesorería, que supera los 217 millones de euros, según detalló el alcalde.

Las cuentas incluyen recursos para el funcionamiento de servicios municipales, la adquisición de equipamiento deportivo, el mantenimiento de escuelas infantiles o la modernización tecnológica del Ayuntamiento.

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Asimismo, se contemplan subvenciones a colectivos sociales y deportivos, así como financiación para eventos culturales y turísticos, entre ellos el Winter Pride Maspalomas o competiciones deportivas internacionales.