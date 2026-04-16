San Bartolomé de Tirajana premia a 10 emprendedores locales en la gala SBT 2026 en Maspalomas

San Bartolomé de Tirajana puso este jueves el foco en quienes sostienen y dinamizan su economía desde dentro. El municipio celebró la primera edición de la gala Emprendedores SBT 2026, un acto institucional que sirvió para reconocer públicamente a diez empresarios, profesionales y entidades cuya actividad ha dejado huella en el desarrollo económico, social y cultural de la localidad.

La ceremonia, celebrada en el Hotel Tabaiba Princess y presidida por el alcalde Marco Aurelio Pérez, reunió a autoridades locales, representantes del tejido empresarial y a familiares y compañeros de los galardonados en una noche concebida para dar visibilidad al esfuerzo que hay detrás de cada proyecto. El regidor destacó la importancia de reconocer y premiar públicamente el espíritu, los esfuerzos y sacrificios personales y familiares, la creatividad, innovación, riesgos y constancia que requiere poner en marcha una empresa, mantenerla y hacerla crecer.

En ese sentido agradeció y felicitó a los galardonados por convertir sus ideas en proyectos de éxito, generar empleo, fortalecer el tejido empresarial y dinamizar la economía de San Bartolomé de Tirajana. «Apoyar el emprendimiento no es sólo una opción, sino una responsabilidad. Las sociedades avanzan porque hay personas como ustedes que deciden desarrollar un proyecto al que dedican sus vidas», recalcó. En su felicitación a los premiados destacó su ejemplaridad social. «Son un referente de lo que puede lograrse con trabajo, talento y determinación», afirmó.

El listado de premiados dibuja un mapa amplio del emprendimiento local. Sandra Jaurrieta Flores fue distinguida como Talento Emergente y actuó además como portavoz del conjunto de reconocidos. Junto a ella, Carlos V. Alonso Guerra recibió el galardón a la Innovación Sostenible, mientras que los hermanos Moneiba y César García Perera fueron premiados por su Vocación de Servicio. También subieron al escenario Ani Rivero Rodríguez, por su Trayectoria Comercial; Fidel Rodríguez Rodríguez, por su Espíritu Pride; y Andrés Martínez Ayllón, reconocido como Pionero del Ocio Turístico.

El ámbito formativo también tuvo su espacio con el reconocimiento al Departamento de Imagen Personal del IES Faro de Maspalomas en la categoría de Talento Joven e Innovación. Completaron el palmarés Juan Moreno Artiles, por su Legado Gastronómico; Carmen Rodríguez Quintana, como Alma del Comercio; y la cadena Princess Hotels & Resorts, distinguida por su Excelencia Turística.

Éxito y camino

En nombre de los galardonados, Sandra Jaurrieta Flores agradeció al Ayuntamiento y, en especial, a la Concejalía de Desarrollo Local, «el impulso de este tipo de iniciativas que ponen en valor el esfuerzo, la constancia y la pasión de quienes creemos en nuestros proyectos y en nuestro municipio. Hoy no solo se premia el éxito. Hoy se reconoce el camino: las horas de trabajo, los momentos de incertidumbre, los riesgos asumidos y, también, la ilusión que nos mueve a seguir adelante», señaló.

Jaurrieta Flores, que definió a los premiados como «representantes de lo mejor de nuestro tejido empresarial y humano», dedicó unas palabras a cada uno de ellos. Así, destacó a Carlos V. Alonso Guerra «por demostrar que el futuro también se construye con responsabilidad»; a Moneiba García Perera y César García Perera «por estar siempre ahí, cerca de las personas»; y a Ani Rivero Rodríguez «por ser reflejo de años de dedicación y compromiso».

También tuvo palabras para Fidel Rodríguez Rodríguez «por representar la diversidad, la valentía y la libertad de ser»; para Andrés Martínez Ayllón «por abrir caminos donde hoy muchos podemos avanzar»; y para el Departamento de Imagen Personal del IES Faro de Maspalomas «por recordarnos que el futuro ya está aquí». Completó sus agradecimientos con Juan Moreno Artiles «por mantener vivas nuestras raíces a través del sabor»; Carmen Rodríguez Quintana «por ser ejemplo de cercanía, esfuerzo y dedicación diaria»; y la cadena Princess Hotels & Resorts «por proyectar nuestro destino con calidad y profesionalidad».

Esta primera gala, que contó con actuaciones musicales, pretende convertirse en un evento anual en la zona

La gala, que contó con actuaciones musicales y una amplia asistencia, nace con la intención de consolidarse como una cita anual. El objetivo es reforzar la visibilidad del talento local y subrayar su papel en el crecimiento de San Bartolomé de Tirajana, donde la economía turística convive con una red empresarial que busca innovar, adaptarse y proyectarse más allá del destino.

En un contexto de transformación económica, el mensaje que dejó la noche fue claro: detrás del desarrollo del municipio hay nombres propios, historias de constancia y una apuesta continua por construir oportunidades desde lo local.