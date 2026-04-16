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Teror invertirá 140.000 euros para estabilizar la zona alta de Cuesta Falcón

Micropilotes y arreglo de calles tras la borrasca en Pinar de Ojeda, Espartero y El Faro

José Agustín Arencibia y sus concejales, durante la reunión con los vecinos.

José Agustín Arencibia y sus concejales, durante la reunión con los vecinos. / LP / DLP

Javier Bolaños

Javier Bolaños

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Teror invertirá casi 140.000 euros para reforzar la zona alta de Cuesta Falcón mediante la instalación de micropilotes, una actuación orientada a estabilizar el terreno y mejorar la seguridad en este punto del municipio. El proyecto fue uno de los asuntos trasladados a la ciudadanía en una reunión celebrada este miércoles con vecinos de los barrios de El Faro, Pinar de Ojeda, Espartero y Cuesta Falcón, en un encuentro presidido por el alcalde, José Agustín Arencibia, y el grupo de gobierno municipal.

Calles dañadas por la borrasca

Según lo expuesto por el gobierno local, la intervención con micropilotes se plantea como una medida técnica para consolidar el tramo afectado en la parte alta de Cuesta Falcón, dentro del paquete de actuaciones previstas en estos barrios.

Durante la reunión también se informó del arreglo de las calles en Pinar de Ojeda que han sufrido daños recientes tras el paso de la borrasca. El consistorio enmarcó esta intervención en la necesidad de garantizar la seguridad y la movilidad de los residentes en la zona.

Vecinos asistentes a la convocatoria en Teror.

Vecinos asistentes a la convocatoria en Teror. / LP / DLP

En cuanto a Espartero, el Ayuntamiento señaló que las calles recuperarán la normalidad en las próximas semanas, dentro del calendario de trabajos anunciado a los vecinos y vecinas durante el encuentro.

Limpieza

Otro de los puntos abordados fue la explicación del nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos, con el que el consistorio aspira a mejorar la prestación del servicio en el conjunto del municipio. Asimismo, se trató el desarrollo del Plan de Barrios, presentado como una herramienta para planificar y ejecutar actuaciones ajustadas a las necesidades específicas de cada zona.

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Arencibia, con un vecino.

Arencibia, con un vecino. / LP / DLP

El Ayuntamiento valoró este tipo de reuniones por su función de escucha directa de las demandas vecinales. En esa línea, el programa 'El alcalde te escucha' continuará con nuevas citas en distintos puntos del municipio. Así, el lunes 27 de abril será en San José del Álamo, y el miércoles 29 de abril en el Barrio del Pino.

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