Los turistas nórdicos disparan las visitas a la oficina de turismo de Agüimes en 2025

La oficina de información turística de Agüimes cerró 2025 con un total de 13.496 visitantes, lo que supone un incremento del 16,4% respecto al año anterior. El dato refleja un aumento de personas que acudieron a este servicio para obtener información sobre la oferta del municipio, desde sus espacios naturales y playas hasta el casco histórico, la actividad cultural y la gastronomía local.

A lo largo del año, la oficina registró una media mensual de 1.124 personas, con enero, febrero, marzo y octubre como los meses de mayor afluencia. El grupo más numeroso fue el de visitantes procedentes de la Península, con 4.768 personas, más del 35% del total. A ellos se sumaron 1.193 residentes canarios, cerca del 9%, además de turistas llegados desde distintos países europeos.

Entre los visitantes extranjeros, destacaron los procedentes de Alemania, Austria, Francia y los países nórdicos. En este último grupo se concentró el mayor crecimiento del año. Los turistas llegados desde Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca e Islandia pasaron de 476 en 2024 a 1.119 en 2025, lo que representa un aumento del 135%.

Mejora respecto a 2024

Las cifras de 2025 mejoran de forma clara las registradas en 2024, cuando la oficina recibió 11.593 visitantes. Ese año, la media mensual fue de 966 personas y los meses con mayor afluencia fueron febrero y octubre. También entonces los visitantes peninsulares fueron el grupo principal, con un 39% del total, seguidos por los llegados desde Alemania y Austria y por Francia. Los residentes canarios sumaron 923 personas, cerca del 8%.

La evolución confirma una tendencia al alza en el uso de la oficina turística como punto de información para conocer la oferta del municipio. No obstante, estos datos reflejan únicamente a las personas que acudieron a este servicio, por lo que el volumen real de visitantes en Agüimes es mayor.

Más de 29.000 visitas a la iglesia de San Sebastián

Como referencia del movimiento turístico del municipio, la iglesia de San Sebastián superó las 29.000 visitas durante 2025, una cifra que da una idea del alcance real de la afluencia al municipio más allá del registro de la oficina de información.

En los primeros meses de 2026, el ritmo de llegada de visitantes a la oficina turística se mantiene elevado, con una media de 1.279 personas hasta marzo, aunque con cifras mensuales algo por debajo de las del año anterior. En enero pasaron por la oficina 1.108 turistas, 364 menos que en el mismo mes de 2024. En febrero se contabilizaron 1.401 visitantes, lo que supone 307 menos que un año antes.

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La tendencia mejoró ligeramente en marzo, cuando la oficina registró 1.330 personas, 58 más que en el mismo mes de 2024. Estos datos apuntan a una continuidad de la actividad turística en el municipio, con un comportamiento todavía estable en el arranque del nuevo año.