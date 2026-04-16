Vecindario reúne a 2.500 alumnos y 300 docentes en el Encuentro de Educación Secundaria

Vecindario acogió este jueves el XXX Encuentro de Educación Secundaria, una cita en la que participaron más de 2.500 estudiantes de toda Gran Canaria y cerca de 300 profesores y profesoras. La jornada se desarrolló en La Karpa, el salón de actos de las oficinas municipales, centros educativos e instalaciones deportivas del municipio, donde se sucedieron actuaciones musicales, talleres, actividades deportivas, teatro, danza y un torneo de ajedrez.

En total, tomaron parte en el encuentro 37 centros de Secundaria de la isla. La actividad ha sido organizada por vicedirectores y directoras de los institutos, con el apoyo del alumnado, la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Desde primera hora de la mañana, La Karpa concentró parte de la actividad con talleres de radio escolar organizados por alumnado y profesorado del IES Juan Pulido Castro, IES Franchy Roca, IES Alonso Quesada y IES José Arencibia Gil, centros que cuentan con emisoras escolares y que grabaron un programa especial con motivo del encuentro. En el mismo espacio, estudiantes del IES Schamann prepararon su actuación musical antes de subir al escenario para interpretar el joropo venezolano A unos ojos y la canción Halo.

El programa incluyó además propuestas de carácter científico y divulgativo. El alumnado del IES La Isleta mostró en un taller cómo extraer el ADN del plátano, mientras que el IES El Tablero desarrolló actividades sobre matemáticas y narrativa visual. A estas iniciativas se sumaron otros talleres repartidos por los distintos espacios habilitados para la jornada.

Durante la inauguración, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, señaló que la educación no se limita al trabajo en el aula, sino que también incluye la convivencia, el respeto a la diversidad, el aprendizaje en valores y la participación en actividades culturales y deportivas. En la misma línea, el concejal de Educación, Mario Bordón, destacó el trabajo realizado por profesorado y alumnado para hacer posible una nueva edición del encuentro. En el acto inaugural también estuvieron presentes el concejal de Deportes, Julio Ojeda, y representantes de la Consejería de Educación.

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Desde la organización, la vicedirectora del IES José Zerpa, Aixa Lorenzo Acosta, recordó que este encuentro se celebra desde 1994 y subrayó que sirve para mostrar muchas de las actividades que se desarrollan en los centros y que, en ocasiones, trascienden el espacio del aula, como el ajedrez, el teatro, la música o los talleres temáticos.