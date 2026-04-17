Más de 100 estudiantes y profesionales participan en la Gran Canaria Game Island Jam para crear videojuegos en 48 horas

Más de un centenar de estudiantes y profesionales del sector del videojuego participan este fin de semana en una nueva edición de la Gran Canaria Game Island Jam, una cita colaborativa en la que equipos multidisciplinares disponen de 48 horas para desarrollar un videojuego.

Desarrolladores, compositores, guionistas, ilustradores y otros perfiles vinculados a esta industria se dan cita en un encuentro que busca fomentar el trabajo en equipo, apoyar a nuevos talentos en sus primeros pasos y reforzar la especialización profesional en el ámbito del videojuego.

Durante la inauguración, la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, destacó el valor del evento como escaparate para el talento local y como punto de conexión con el tejido empresarial del sector. Según señaló, la iniciativa también contribuye a consolidar la imagen de Gran Canaria como un espacio de referencia en los ámbitos creativo y tecnológico.

La Gran Canaria Game Island Jam, que alcanza este año su novena edición, está impulsada por el Cabildo de Gran Canaria a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), dentro de la iniciativa Digital Crea Gran Canaria.

Los participantes tendrán hasta el domingo al mediodía para sacar adelante el proyecto más completo posible. Durante ese proceso contarán con el respaldo de varios profesionales del sector, que ejercerán como mentores para orientar a los equipos y resolver las dudas que surjan durante el desarrollo.

Como principal novedad, la edición de este año coincide con la Ludum Dare Jam, una plataforma internacional en la que se decidirá de forma telemática la temática sobre la que deberán trabajar los participantes. Ese tema se dará a conocer una vez comience oficialmente la competición.

Los videojuegos desarrollados a lo largo del fin de semana se presentarán públicamente el domingo a partir de las 15.30 horas ante un jurado integrado por profesionales de distintas áreas, que elegirá el mejor proyecto y reconocerá tanto el trabajo colectivo como aportaciones individuales destacadas.

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Tras la inauguración del encuentro, el programa continuó con una presentación sobre empleabilidad en el sector y una mesa redonda centrada en las oportunidades formativas que ofrece Gran Canaria en el ámbito de los videojuegos.