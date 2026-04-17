500 estudiantes presencian la obra ‘Cuentos desde la celda’ en Gáldar

El Centro Cultural Guaires acogió este jueves una jornada marcada por la reflexión, la empatía y el compromiso social con la representación de la obra teatral ‘Cuentos desde la celda’, una iniciativa de prevención de adicciones impulsada por el Área de Prevención del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Nuria Esther Vega Valencia. La actividad, que reunió a cerca de 500 estudiantes junto a personas usuarias de centros de día y de la Unidad de Salud Mental, fue valorada muy positivamente y logró una participación activa del público, así como el reconocimiento del profesorado.

La obra, interpretada por actores internos y ex internos del Centro Penitenciario Las Palmas I bajo la dirección de la Asociación Sociocultural Travesía, ofreció una mirada realista y humana sobre las consecuencias del consumo de sustancias, el proceso de reinserción y el peso de las decisiones vitales. Tras el telón, los protagonistas compartieron sus experiencias en un coloquio abierto, expresando en primera persona las vivencias que les condujeron a prisión, la realidad del encierro y la importancia de la superación personal.

La jornada reunió a alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato procedentes del IES Roque Amagro, CEO Luján Pérez, IES Guía, IES Guanarteme de Las Palmas e IES Pepe Dámaso de Agaete, junto con usuarios de los centros de día de Gáldar y de La Aldea, acompañados por su profesorado y monitores. Asimismo participaron las concejalas de Educación y Servicios Sociales, Rita Cabrera y Ana Teresa Mendoza Jiménez, respectivamente. La respuesta fue abrumadoramente positiva, destacando la madurez del alumnado, la alta participación en el debate y la conexión emocional generada durante el intercambio con los actores.

Éxito y cumplimiento del objetivo

María Jesús Jiménez Moreno, responsable del Área de Prevención del Ayuntamiento de Gáldar, ha destacado el éxito de esta segunda edición y el cumplimiento del objetivo de esta jornada que se realiza por segundo año consecutivo con excelente acogida. “El curso anterior ya vivimos una experiencia muy positiva, pero ver cómo se repite y se consolida la implicación de todos los centros es realmente gratificante. Esta actividad no solo muestra las consecuencias de la adicción desde la ficción teatral, sino que permite a los jóvenes escuchar de primera mano las historias de vida de quienes las han padecido”, expresó, tras valorar positivamente el coloquio posterior a la obra, que ha conseguido fomentar el pensamiento crítico frente a las realidades de los internos.

Jiménez Moreno ha agradecido la colaboración de la comunidad educativa que ha participado de manera decidida en el evento. “Desde el primer momento, la dirección y el profesorado respondieron con un sí rotundo. La vivencia del año pasado fue tan enriquecedora que la acogida este año ha sido inmediata. El debate fue muy participativo y los estudiantes mostraron una receptividad excepcional”. La responsable ha detallado que la actividad ha sido coordinada conjuntamente por los equipos educativo y comunitario, en este caso con el apoyo de las educadoras de calle.

La presentación de ‘Cuentos desde la celda’ forma parte de la estrategia municipal de promoción de entornos educativos y comunitarios saludables, utilizando el arte escénico como puente para la reflexión, la empatía y la transformación social. El Ayuntamiento de Gáldar impulsa iniciativas de este calibre, apostando por herramientas pedagógicas innovadoras que conecten con la realidad juvenil y prevengan conductas de riesgo desde la conciencia y el acompañamiento.