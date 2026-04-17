Arucas instala 25 nuevos contenedores para impulsar el reciclaje
Los nuevos depósitos están destinados a la recogida de plásticos, latas y briks, papel y cartón
El Ayuntamiento de Arucas ha incorporado 25 nuevos contenedores amarillos y azules para mejorar la recogida selectiva de envases en el municipio. La medida busca facilitar el reciclaje a los vecinos y aumentar la separación de residuos en los distintos barrios.
Los nuevos depósitos están destinados a la recogida de envases ligeros -plásticos, latas y briks- y de papel y cartón, con el objetivo de acercar estos puntos a la ciudadanía y mejorar la accesibilidad al sistema de reciclaje.
Esta actuación responde a las necesidades detectadas en el municipio y se enmarca en una estrategia más amplia para modernizar la infraestructura de residuos y adaptarla a los estándares fijados por la normativa estatal.
Plan regional de reciclaje
La iniciativa forma parte de un plan impulsado por el Gobierno de Canarias y Ecoembes, en colaboración con la FECAM y los cabildos insulares, para reforzar la gestión de los residuos en el archipiélago.
A nivel regional, el programa contempla la distribución de 1.877 contenedores entre 31 municipios y cinco cabildos, con una inversión superior a 1,8 millones de euros.
El objetivo es mejorar la red de puntos de recogida y avanzar en el cumplimiento de los objetivos de reciclaje marcados por la legislación vigente.
Más recursos
El proyecto se apoya en un convenio de cooperación entre el Gobierno autonómico y Ecoembes, que establece un marco de trabajo común para optimizar la gestión de los envases domésticos en Canarias.
Gracias a este acuerdo, las entidades locales disponen de recursos técnicos y financiación para reforzar sus servicios, con el fin de incrementar las tasas de reciclaje y mejorar la gestión de residuos.
La incorporación de estos contenedores en Arucas supone un paso más en esa estrategia, centrada en ampliar la red de recogida y fomentar hábitos sostenibles entre la población.
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