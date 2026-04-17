La Asamblea Local de Primero Canarias inaugura su sede en Teror con el apoyo de 300 vecinos.

Unas 300 personas se dieron cita este viernes en la inauguración de la sede del Bloque Nacionalista Rural - Primero Canarias en Teror. En un ambiente festivo y reivindicativo, los municipalistas de la villa mariana abrieron por primera vez las puertas de su local liderados por su presidente, Fernando Suárez, y por el concejal Manu López y arropados por militantes y dirigentes de otras partes de la isla, entre ellos el alcalde de Gáldar y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, y el alcalde de Agüimes y presidente de Municipalistas Primero Canarias, Óscar Hernández.

La sede, situada en pleno centro del pueblo, junto a la estación de guaguas, pretende convertirse en lugar de encuentro para quienes apoyan y desean una forma más cercana y eficaz de dirigir el Ayuntamiento de Teror, fuente constante de controversia en los últimos años. Para ello tendrán como cabeza visible, aspirante a convertirse en el próximo alcalde de Teror, a Fernando Suárez Falcón, conocido músico y gestor cultural, coordinador durante décadas de los actos centrales de las Fiestas del Pino y actual director de la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas.

En su intervención durante el acto de inauguración, Fernando Suárez destacó el perfil de las personas que están impulsando Primero Canarias en toda la isla, alcaldes, dirigentes y militantes de base del nacionalismo progresista que defienden la escucha activa, la cercanía y la vocación de servicio como elementos esenciales para resolver los problemas reales de la ciudadanía. Suárez se comprometió a desarrollar en Teror esa manera de hacer política que tan buenos resultados ha dado en ayuntamientos como Gáldar o Agüimes y resaltó su apuesta por defender la cultura, la identidad y las tradiciones de Teror como elementos irrenunciables para el futuro del municipio.

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Teodoro Sosa animó a los vecinos a promover el cambio que Teror necesita, apostando por la figura de Fernando Suárez, un hombre querido, ampliamente reconocido por sus valores, su humanidad y su ética de trabajo, que llega a la política tras una exitosa carrera profesional y sin otra motivación que el amor a su pueblo y el afán de mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Óscar Hernández, por su parte, destacó el carácter diferencial de Primero Canarias, ejemplificado en el caso de Teror, como una alternativa a la política denostada y desprestigiada entre la ciudadanía. Lejos de la conspiración, el ruido y la polarización que tanto desprestigio han traído a la actividad política en los últimos años, los municipalistas canarios se sienten ciudadanos y vecinos al servicio de la gente y proponen el diálogo, la responsabilidad y la voluntad de acuerdo como premisas indispensables para estar en las instituciones públicas.