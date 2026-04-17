El Ayuntamiento de Gáldar inicia el lunes 20 de abril la repavimentación de varias calles
El Ayuntamiento de Gáldar invertirá más de 75.000 euros para repavimentar varias calles, mejorando la seguridad vial y el entorno urbano
El Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Urbanismo que dirige Heriberto Reyes Sánchez, pone en marcha el próximo lunes 20 de abril una nueva intervención de mantenimiento viario con la repavimentación de varias calles del municipio. Se trata de Carmelita la maestra, el aparcamiento de la Asociación de Vecinos de Los Canteros, Inspector Juan Rodríguez y Doctor Rodríguez Guerrero.
La actuación, dotada con una inversión más de 75.000 euros, tiene como objetivo principal subsanar el deterioro acumulado en estos viales, mejorando las condiciones de transitabilidad para peatones y vehículos.
Mejora de la seguridad vial
De esta manera, el Ayuntamiento continúa dando mantenimiento preventivo de la red viaria, para mejorar la seguridad vial, facilitar el día a día de los residentes y contribuir al embellecimiento del entorno urbano.
Se recomienda a los vecinos y vecinas de las zonas afectadas estar atentos a la señalización temporal de tráfico y seguir las indicaciones del personal municipal y de la empresa adjudicataria durante el desarrollo de las obras. El Ayuntamiento facilitará canales de información ante cualquier incidencia o consulta relacionada con la intervención.
- Desalojo de un edificio en Guía: el Ayuntamiento busca ayuda urgente para dos familias con tres menores y personas con enfermedades graves
- Quevedo protagoniza una inesperada “huida” en una entrevista con Jordi Évole que ya es viral
- Ya es oficial: Canarias aprueba una serie de medidas tributarias para aliviar las dificultades financieras tras la guerra de Oriente Medio
- ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
- “Mi hijo no me lo contó en un mes”: conmoción por la agresión a un menor en Canarias
- Luz verde a la construcción de un edificio de 23 viviendas protegidas en Arguineguín
- El exconductor de guaguas que arrolló a un motorista en Escaleritas alega que intentaba salvar a los pasajeros: 'No quería hacerle daño
- Ayuda para la compra de vivienda de los jóvenes de Canarias: estos son los requisitos