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El Ayuntamiento de Gáldar inicia el lunes 20 de abril la repavimentación de varias calles

El Ayuntamiento de Gáldar invertirá más de 75.000 euros para repavimentar varias calles, mejorando la seguridad vial y el entorno urbano

Repavimentación en Gáldar.

Repavimentación en Gáldar. / Ayuntamiento de Gáldar

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Urbanismo que dirige Heriberto Reyes Sánchez, pone en marcha el próximo lunes 20 de abril una nueva intervención de mantenimiento viario con la repavimentación de varias calles del municipio. Se trata de Carmelita la maestra, el aparcamiento de la Asociación de Vecinos de Los Canteros, Inspector Juan Rodríguez y Doctor Rodríguez Guerrero.

La actuación, dotada con una inversión más de 75.000 euros, tiene como objetivo principal subsanar el deterioro acumulado en estos viales, mejorando las condiciones de transitabilidad para peatones y vehículos.

Mejora de la seguridad vial

De esta manera, el Ayuntamiento continúa dando mantenimiento preventivo de la red viaria, para mejorar la seguridad vial, facilitar el día a día de los residentes y contribuir al embellecimiento del entorno urbano.

Noticias relacionadas y más

Se recomienda a los vecinos y vecinas de las zonas afectadas estar atentos a la señalización temporal de tráfico y seguir las indicaciones del personal municipal y de la empresa adjudicataria durante el desarrollo de las obras. El Ayuntamiento facilitará canales de información ante cualquier incidencia o consulta relacionada con la intervención.

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