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El bochinche de este municipio de Gran Canaria donde triunfan la cocina canaria tradicional continúa conquistando a los clientes

El local ofrece elaboraciones caseras de la gastronomía canaria y un ambiente familiar a sus clientes

Uno de los platos del bochinche

Uno de los platos del bochinche / Instagram

Helena Ros

Helena Ros

En Gran Canaria, más concretamente en el municipio de Teror, hay un lugar que se ha convertido en una visita obligatoria para los amantes de la cocina tradicional canaria. Se trata de Bochinche Bar Suso, un establecimiento que se ha ganado buenas valoraciones gracias a su cocina casera, trato cercano y precios económicos.

Cocina canaria tradicional

La carta del Bochinche Bar Suso es breve, pero ofrece los platos típicos de la gastronomía canaria. Entre los más destacados se encuentra la garbanzada y la ropa vieja, dos clásicos de la que cocina canaria que triunfan entre sus comensales. Otros de los imprescindibles son la carne de cabra y la carne de cochino frita, otras dos opciones características de la gastronomía de las islas. Los callos son un plato perfecto para quien buscan platos auténticos llenos de sabor.

Como broche final, la tarta de almendra casera es una opción diferente al resto que solo podrás probar en el establecimiento para culminar una comida de calidad.

Ambiente familiar

El trato cercano y el ambiente acogedor es uno de los puntos destacados del bochinche, ya que aunque el local este bastante concurrido intentan ofrecer un servicio eficaz y rápido para que sus clientes se vayan con un buen sabor de boca.

El ambiente y la propuesta gastronómica han convertido a Bochinche Bar Suso en una parada obligatoria tanto para vecinos como para quienes visten la isla.

Horario y ubicación

Bochinche Bar Suso se encuentra en la calle Párroco Faustino Alonso, 14, en Teror. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han probado sus platos caros tradicionales.

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Abre de jueves a domingo para ofrecer servicio de comida, en horario de 12:00 a 16:00 horas. Lunes, martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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