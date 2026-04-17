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El Cabildo lanza ayudas de hasta 4.000 euros para autoconsumo en viviendas de Gran Canaria

La convocatoria, dotada con 700.000 euros, incluye también subvenciones para empresas y movilidad sostenible

Hasta 4.000 euros en ayudas para placas solares en Gran Canaria

Hasta 4.000 euros en ayudas para placas solares en Gran Canaria / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha abierto una nueva convocatoria de ayudas para fomentar el autoconsumo energético en viviendas y empresas, así como la movilidad sostenible, con un presupuesto global de 700.000 euros para 2026.

La línea principal está dirigida a particulares, que podrán recibir hasta 4.000 euros para la instalación de sistemas de energía solar en sus hogares. En concreto, se concederán ayudas de hasta 500 euros por kilovatio instalado, con un máximo de 3.000 euros, a lo que se suma una subvención adicional de hasta 1.000 euros para sistemas de almacenamiento energético.

Estas ayudas buscan facilitar que más familias produzcan su propia energía y reduzcan su factura eléctrica, avanzando hacia un modelo más sostenible. Además, también podrán beneficiarse comunidades de propietarios cuando las instalaciones estén destinadas a zonas comunes de los edificios.

El programa incluye igualmente una línea específica para empresas y entidades sin ánimo de lucro, con una dotación de 125.000 euros, orientada a financiar instalaciones de autoconsumo y sistemas de almacenamiento que contribuyan a reducir costes energéticos y mejorar la competitividad.

En paralelo, se habilitan subvenciones para impulsar la movilidad sostenible, que cubrirán hasta el 50 % del coste de adquisición de vehículos eléctricos ligeros. Las ayudas alcanzan los 1.000 euros para ciclomotores eléctricos, 600 euros para bicicletas eléctricas, 150 euros para patinetes y hasta 1.500 euros en el caso de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agoten los fondos disponibles, a través de procedimiento telemático.

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Con esta iniciativa, el Cabildo refuerza su apuesta por la transición energética, promoviendo medidas que faciliten el ahorro energético y el uso de energías limpias tanto en el ámbito doméstico como empresarial.

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