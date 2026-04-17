El Cabildo lanza ayudas de hasta 4.000 euros para autoconsumo

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha una nueva línea de subvenciones para impulsar el autoconsumo energético en viviendas, empresas y la movilidad sostenible. La convocatoria, con un presupuesto total de 700.000 euros, permitirá acceder a ayudas de hasta 4.000 euros por instalación doméstica.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agote el crédito disponible. El procedimiento se realizará de forma telemática.

La principal línea está dirigida a hogares que quieran instalar sistemas de energía solar. Las ayudas alcanzan los 500 euros por kilovatio, con un máximo de 3.000 euros, a lo que se suma una subvención adicional para sistemas de almacenamiento energético de hasta 1.000 euros.

Estas ayudas también podrán solicitarlas comunidades de propietarios para instalaciones destinadas a zonas comunes, lo que amplía las opciones de implantación del autoconsumo en entornos urbanos.

Apoyo a empresas

El programa incluye una segunda línea dirigida a empresas y entidades sin ánimo de lucro, con una dotación específica de 125.000 euros. Estas ayudas financiarán instalaciones fotovoltaicas vinculadas a la actividad económica, así como sistemas de almacenamiento energético.

El objetivo es facilitar la reducción de costes energéticos y mejorar la competitividad del tejido empresarial en un contexto marcado por el encarecimiento de la energía.

En paralelo, la convocatoria incorpora incentivos a la movilidad sostenible con subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos ligeros. Las ayudas cubrirán hasta el 50% del coste de compra, con un máximo de 1.000 euros para ciclomotores eléctricos, 600 euros para bicicletas eléctricas, 150 euros para patinetes y hasta 1.500 euros para vehículos adaptados a personas con movilidad reducida.

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Con esta convocatoria, el Cabildo refuerza su estrategia de transición energética, centrada en facilitar el acceso a energías limpias desde el ámbito doméstico y promover alternativas de transporte menos contaminantes.