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El Cabildo lanza ayudas de hasta 4.000 euros para autoconsumo

La Corporación Insular abre una nueva convocatoria de ayudas para fomentar la instalación de sistema de energía solar y la movilidad sostenible, con un presupuesto total de 700.000 euros

Planta fotovoltaica.

Planta fotovoltaica. / LP/DLP.

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha una nueva línea de subvenciones para impulsar el autoconsumo energético en viviendas, empresas y la movilidad sostenible. La convocatoria, con un presupuesto total de 700.000 euros, permitirá acceder a ayudas de hasta 4.000 euros por instalación doméstica.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agote el crédito disponible. El procedimiento se realizará de forma telemática.

La principal línea está dirigida a hogares que quieran instalar sistemas de energía solar. Las ayudas alcanzan los 500 euros por kilovatio, con un máximo de 3.000 euros, a lo que se suma una subvención adicional para sistemas de almacenamiento energético de hasta 1.000 euros.

Estas ayudas también podrán solicitarlas comunidades de propietarios para instalaciones destinadas a zonas comunes, lo que amplía las opciones de implantación del autoconsumo en entornos urbanos.

Apoyo a empresas

El programa incluye una segunda línea dirigida a empresas y entidades sin ánimo de lucro, con una dotación específica de 125.000 euros. Estas ayudas financiarán instalaciones fotovoltaicas vinculadas a la actividad económica, así como sistemas de almacenamiento energético.

El objetivo es facilitar la reducción de costes energéticos y mejorar la competitividad del tejido empresarial en un contexto marcado por el encarecimiento de la energía.

En paralelo, la convocatoria incorpora incentivos a la movilidad sostenible con subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos ligeros. Las ayudas cubrirán hasta el 50% del coste de compra, con un máximo de 1.000 euros para ciclomotores eléctricos, 600 euros para bicicletas eléctricas, 150 euros para patinetes y hasta 1.500 euros para vehículos adaptados a personas con movilidad reducida.

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Con esta convocatoria, el Cabildo refuerza su estrategia de transición energética, centrada en facilitar el acceso a energías limpias desde el ámbito doméstico y promover alternativas de transporte menos contaminantes.

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