La Casa-Museo Antonio Padrón impulsa el taller literario ‘Antonio Padrón: letras pintadas’, impartido por Santiago Gil

La Casa-Museo Antonio Padrón. Centro de Arte Indigenista de Gáldar pone en marcha el taller literario ‘Antonio Padrón: letras pintadas’, una propuesta formativa que invita a explorar los vínculos entre literatura y la creación pictórica a través de la figura del artista galdense.

Impartido por el escritor, periodista y articulista Santiago Gil (Guía, Gran Canaria, 1967), la propuesta se desarrollará a lo largo de seis sesiones distribuidas entre los meses de abril y mayo. En concreto, tendrá lugar los días 17 y 24 de abril, en horario de tarde de 17:00 a 19:00 horas, y continuará el 2, 9, 16 y 23 de mayo, en horario de mañana de 11:00 a 13:00 horas.

La iniciativa persigue el hermanamiento entre las letras y el universo plástico del pintor indigenista, proponiendo a las personas participantes un acercamiento creativo y reflexivo de su obra.

A lo largo del taller, Santiago Gil planteará un recorrido por distintos géneros literarios que han dialogado con la figura de Antonio Padrón, fomentando la experimentación con formas como el cuento, el microrrelato, la poesía o la reseña periodística. Cada sesión combinará contenidos teóricos con ejercicios prácticos, propiciando un espacio dinámico de aprendizaje, creación e intercambio.

Además de su vertiente cultural y formativa, la actividad incorpora un importante componente solidario. En cada una de las sesiones se recogerán alimentos no perecederos que serán destinados al Banco de Alimentos de Las Palmas para su distribución entre familias necesitadas de la isla.

Taller gratuito de 25 plazas

El taller es gratuito y cuenta con un máximo de 25 plazas, recomendándose la participación de personas mayores de 15 años. En caso de que la demanda supere la oferta disponible, se establecerá una lista de reserva para cubrir posibles vacantes.

Las personas interesadas podrán formalizar su participación llamando al teléfono 928 454 035 o enviando un correo electrónico a cmapadron_deac@grancanaria.com.

Santiago Gil, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con una amplia trayectoria literaria y periodística. Es autor de numerosas novelas, entre las que destacan Los años baldíos, Por si amanece y no me encuentras, Las derrotas cotidianas o Melodía eterno, esta última galardonada con el Premio Internacional de Novela Benito Pérez Galdós. Su obra abarca, además, otros géneros como el cuento, el microrrelato, la poesía y el artículo, y ha sido reconocida tanto dentro como fuera del ámbito insular.