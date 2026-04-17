El renovado edificio de Usos Múltiples II de Ingenio reabre con los Servicios Sociales y el archivo municipal

El edificio de Usos Múltiples II de Ingenio ha reabierto sus puertas tras una rehabilitación integral y una inversión de carca de 600.000 euros. Las dependencias se abren para acoger un archivo municipal intermedio en el sótano, una sala de estudios polivalente en la planta que da a la calle y Servicios Sociales en las dos plantas superiores. Todos los servicios estarán operativos a partir de este lunes, una vez que terminen de ubicarse los profesionales municipales que estaban repartidos en otras zonas del municipio.

Este inmueble, localizado en la calle principal que conecta con el Ayuntamiento, la iglesia y plaza de La Candelaria, fue adquirido por el Ayuntamiento a mediados de los años 80. Durante esa época y hasta la actualidad ha ofrecido diversos servicios municipales, desde la oficina técnica hasta Escuela de Música, hasta estabilizar su función.

Con una superficie total de 1.300 metros cuadrados construidos, las obras principales se han centrado en mejorar la accesibilidad y la seguridad. Para ello se han adaptado pasillos, escaleras, salidas y barandillas a la normativa vigente, mejorando también las condiciones de evacuación en caso de emergencia. A ello se suma la reorganización de los espacios interiores para ofrecer espacios más funcionales, mejorando la eficiencia energética y el aislamiento acústico que mejoran las condiciones de trabajo del personal municipal. La zona de la cubierta dispone de una planta solar fotovoltaica para autoconsumo de 30 KW con el fin de asegurar que sea energéticamente sostenible y autosuficiente.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, cortó la cinta de la entrada junto a la alcaldesa Vanesa Martín. En el acto también estuvieron presentes concejales de la Corporación del Ayuntamiento de Ingenio.

Imagen del edificio Usos Múltiples II ubicado en una de las calles prinicipales del casco urbano de Ingenio. / David Delfour - Cabildo de Gran Canaria

Morales manifestó que la rehabilitación de este edificio “contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas que son atendidas a través de los Servicios Sociales municipales y también a la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas que prestan este servicio”. El presidente insular subrayó la importancia del Plan de Cooperación, el Plan Adicional de Inversión, el Fdcan municipal y el Fdcan insular "que coordinados hacen posible que estemos invirtiendo en el municipio de Ingenio en obras importantes que, sin duda, tienen trascendencia puesto que llegan al conjunto de la población, mejoran el bienestar de las personas y garantizan servicios públicos de calidad para la ciudadanía”. Entre los otros proyectos en los que el Cabildo hará una importante inversión figuran la nueva biblioteca de Ingenio, con 4,6 millones de euros, y la ampliación y mejora del Centro Deportivo Ingenio, con 2,3 millones de euros.

Antonio Morales destacó la importancia de tener en el edificio un espacio para el archivo, "que es imprescindible para la memoria de un pueblo, pero también para la gestión administrativa”.

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Por su parte, Vanesa Martín, quien agradeció al Cabildo de Gran Canaria su implicación con el municipio que dirige, recordó que los fondos con los que se financió esta obra “fueron los primeros 600.000 euros que este grupo de gobierno recibió en esta legislatura”. Martín señaló que esta inversión “ha permitido modernizar este inmueble, convirtiéndolo en un espacio más funcional, accesible y eficiente”. La regidora también acentuó que "lo verdaderamente importante es el impacto que tendrá en la vida de las personas de este municipio", además de recalcar que el proyecto se ha diseñado atendiendo a las necesidades reales de las concejalías implicadas en ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía del municipio.