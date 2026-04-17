El embalse de Valleseco, en el aire: el Ayuntamiento consulta a los vecinos tras la oposición al proyecto de interés regional

El embalse del Cortijo de Calderetas de Valleseco con capacidad para 60.000 metros cúbicos para convertirse en una reserva agrícola y la lucha contra los incendios forestales está en el aire, tras la oposición de grupos vecinales. El Ayuntamiento prepara una consulta ciudadana para decidir si cuenta con el respaldo social para su ejecución, si bien su alcalde, José Luis Rodríguez, defiende este proyecto de interés regional asociado a una inversión global de tres millones en un amplio equipamiento hídrico para el municipio, y que compara en su concepción técnica con el humedal de La Laguna, además de defender que no afecta al patrimonio natural y etnográfico.

El Ayuntamiento compró hace casi año y medio tres cuartas partes de la finca de 60 hectáreas para convertirla en un centro de ocio natural para la divulgación rural y turística, aprovechando las edificaciones tradicionales existentes. Además, dentro de este núcleo rural afectado por los incendios forestales, se contemplaba construir un gran embalse para riego agrícola, que tendrá utilidad comarcal para su distribución a Teror y Arucas, la reforestación de especies endémicas y se baraja habilitar un reservorio de aguas para abastecer a los equipos forestales contraincendios.

Los fuegos de 2019

El proyecto hídrico está previsto dentro del Plan Hidrológico del Gobierno de Canarias. Los estudios técnicos garantizan su viabilidad, aunque falta el proyecto definitivo. Y el Gobierno de Canarias prevé su financiación a través de los fondos europeos Next Generation, para mitigar los efectos de los incendios de 2019, demás de contar con el apoyo del Cabildo.

Caserío de Caldereta, en Valleseco. / LP / DLP

Sin embargo, la iniciativa ha encontrado una corriente de oposición de vecinos de la zona, que consideran que se va a alterar este conjunto natural, por lo que apuestan por la conservación en las condiciones actuales. Ante esta postura, el alcalde, José Luis Rodríguez, asegura que antes de continuar para adelante sin un respaldo unánime pretende poner la decisión en manos de toda la población de Valleseco. Para ello pretende usar la herramienta de Participación Ciudadana, que está en tramitación, para realizar la consulta entre toda la población.

Teror, Arucas y Firgas

El alcalde se muestra a favor del proyecto, que afecta según avanza a solo una parte de la finca de 60 hectáreas de superficie total. Y, aunque todavía está por redactar, avanza que la propuesta del embalse se asemeja a un humedal y al concepto de La Laguna de Valleseco.

José Luis Rodríguez señala que su ubicación garantiza las reservas de agua en épocas de mayor sequía, como la que se ha vivido durante 15 años hasta este invierno. Para ello se aprovechará la confluencia de las canalizaciones de la Acequia de Crespo y de La Cumbre, para dotar de un gran almacenamiento de agua de uso agrícola en la cabecera del barranco de Azuaje, con posibilidades de que se pueda llenar con los excedentes de agua de los inviernos. De esta forma, añade, se podrían beneficiar municipios próximos como Teror, Arucas y Firgas.

Simulación áerea del proyecto del embalse de Calderetas. / LP / DLP

El regidor defiende que la balsa no va a dañar el patrimonio etnográfico ni paisajístico, ni tampoco visual, comparándolo con un humedal. En cambio, considera que puede ser un espacio que puede servir para la nidificación de aves. Además, uno de los objetivos es que sea un enclave para que los helicópteros puedan recargar agua para combatir los incendios forestales. La inversión global se estima en unos tres millones de euros, de los cuales medio millón será para el embalse y el resto para otras obras hidráulicas complementarias en el municipio. Entre ellas, un embalse intermedio para recoger agua de escorrentías, además de equipamiento para la redistribución y el sistema contraincendios.

Laurisilva

El alcalde señala que esta es una actuación con una visión a largo plazo por su interés hídrico. Además, se contempla la recuperación del resto del cortijo, gracias a los planes de reforestación. En este sentido, el plan de repoblación de la zona en el que colaboran distintos agentes ambientales e institucionales persigue recuperar un bosque de laurisilva.

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El Cabildo ha defendido que el embalse será una solución al problema del agua en la zona, atendiendo a las necesidades del municipio y los colindantes. Y habla de un valor medioambiental y del disfrute de toda la población.José Luis Rodríguez ha hablado de que se trata de un proyecto estratégico para el futuro de la agricultura, de sostenibilidad y desarrollo de la zona rural, ya que podrá impulsar el crecimiento agrícola, asegurando la continuidad de cultivos como la papa y las hortalizas, fundamentales para la economía local.