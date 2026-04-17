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El enclave industrial de Arinaga, Ecoaga, se posiciona como referente en transparencia tras su última evaluación

El informe del ITCanarias otorga a ECOAGA una evaluación perfecta de 10 sobre 10, gracias a su alto cumplimiento en indicadores clave como la publicidad activa y el acceso a la información

Imagen de la zona industrial de Arinaga, en el Sureste de Gran Canaria.

Imagen de la zona industrial de Arinaga, en el Sureste de Gran Canaria. / LP/DLP

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La Entidad de Conservación de la Zona Industrial de Arinaga (Ecoaga) ha alcanzado la máxima puntuación en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), obteniendo un 10 sobre 10 en la evaluación correspondiente a 2024, según el informe definitivo emitido recientemente. Este resultado posiciona al principal enclave industrial de Canarias como un referente en transparencia y acceso a la información.

El informe refleja además un alto grado de cumplimiento en los principales indicadores evaluados, con un 6,83 sobre 7 en el Indicador de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO), un 2,94 sobre 3 en el Indicador de Soporte Web (ICS) y un 9,77 sobre 10 en el Indicador de Publicidad Activa (ICPA), lo que evidencia una gestión rigurosa y comprometida con la rendición de cuentas.

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Asimismo, la evaluación destaca la accesibilidad, estructuración y actualización del portal de transparencia, incluyendo recomendaciones técnicas para seguir avanzando en el uso de formatos abiertos y en la protección de datos personales. Estos resultados refuerzan el compromiso de ECOAGA con la mejora continua y la confianza del tejido empresarial e institucional.

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