Expomeloneras reúne a líderes mundiales en la cumbre de islas sostenibles

Gran Canaria será durante tres días el epicentro internacional del debate sobre sostenibilidad en territorios insulares con la celebración de la Cumbre Global de Islas Sostenibles (GSIS) 2026, que tendrá lugar en Expomeloneras, en Maspalomas. El encuentro, que se celebra del 20 al 22 de abril, reunirá a representantes institucionales, científicos y empresas de más de 50 regiones insulares.

La cita, organizada por Island Innovation en colaboración con el Cabildo, alcanza su cuarta edición tras pasar por otros territorios como Madeira o el Caribe. Su objetivo es compartir experiencias y avanzar en soluciones comunes frente a desafíos como el cambio climático o la transición hacia energías limpias.

En la inauguración participarán responsables políticos y energéticos de ámbito internacional, junto a representantes del Cabildo y de organismos especializados en energías renovables, en un foro que aspira a consolidarse como referencia global en sostenibilidad insular.

Presencia institucional

La cumbre contará con delegaciones de distintas regiones del mundo, especialmente del Caribe y el Pacífico, con países como Dominica, Santa Lucía o San Vicente y las Granadinas. También está prevista la participación de entre diez y quince ministros y altos cargos vinculados a áreas como energía, clima o desarrollo sostenible.

El programa abordará cuestiones clave para estos territorios, como el desarrollo de sistemas energéticos resilientes, el almacenamiento de energía o el impulso de tecnologías como la geotermia, con proyectos en marcha en islas como La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

Además, el encuentro busca reforzar la cooperación entre territorios que comparten limitaciones estructurales similares, como la dependencia energética o la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos.

Proyectos locales

La cumbre servirá también como escaparate de iniciativas impulsadas en Gran Canaria en materia de sostenibilidad. Entre ellas figuran el proyecto hidroeléctrico Salto de Chira, el desarrollo de comunidades energéticas o las estrategias vinculadas a la economía circular y la biodiversidad.

El programa incluye visitas técnicas a distintos puntos de la Isla, como las obras del Salto de Chira, el entorno de las Dunas de Maspalomas o la biorefinería del Instituto Tecnológico de Canarias, donde se investigan combustibles alternativos como el hidrógeno verde o el biodiésel.

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Para facilitar la participación local, la organización ha previsto descuentos en la inscripción para residentes y empresas de Canarias, con el objetivo de fomentar el intercambio directo de conocimiento entre el ámbito internacional y el tejido insular.