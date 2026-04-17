La Feria de Artesanía del Norte reúne 40 artesanos en Gáldar, desde jugueteros a joyeros

Gáldar inauguró este viernes la IV Feria de Artesanía del Norte de Gran Canaria, una cita que se celebra durante todo el fin de semana en la Plaza de Santiago y que reúne a cerca de 40 artesanos de la isla. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Gáldar con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, a través del Fondo para la Etnografía para el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac).

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, y el alcalde del municipio, Teodoro Sosa, recorrieron durante el acto inaugural junto al concejal de Desarrollo Socieconómico, Agustín Martín, los stands instalados en el centro de la ciudad. Durante la visita, pudieron conocer de primera mano los trabajos presentados y la variedad de oficios representados en esta edición.

Cestos y ganchillo

La feria, prevista hasta el domingo, se distribuye en 40 puestos con propuestas de macramé, reciclado creativo, ganchillo, cerámica, cestería, joyería, juguetería o muñequería, entre otras especialidades. La oferta se completa con actividades culturales y musicales a lo largo de las tres jornadas.

Una de las artesanas muestra su trabajo a Minerva Alonso y Teodoro Soa, en la Feria de Artesanía Norte. / LP / DLP

Entre las actuaciones del sábado figuran el espectáculo Ad Libitum de Ana Gil, el concierto ‘Timples y otras pequeñas guitarras del mundo, X aniversario’, y la participación de la Parranda de Teror.

El domingo continuará la programación con Domingo 'El Colorao', Julia Rodríguez y Juan Carlos Pérez, además del grupo Son 21.

Apoyo al sector

Durante el acto, Minerva Alonso señaló que la feria sirve para visibilizar el trabajo artesanal como parte de la identidad cultural de la isla y como actividad económica. En ese contexto, recordó que en Gran Canaria hay 438 artesanos con carné oficial de la Fedac en vigor.

La consejera subrayó también el papel de este tipo de encuentros para acercar la artesanía a la ciudadanía y facilitar la comercialización directa, además de crear espacios de contacto entre profesionales y público.

Por su parte, el alcalde Teodoro Sosa destacó que la feria permite poner en valor el trabajo artesanal vinculado a economía local, empleo y sostenibilidad. En su intervención, invitó a vecinos y visitantes a apoyar a los creadores y a contribuir a que los oficios se mantengan y se transmitan a nuevas generaciones, con Gáldar como punto de encuentro durante el fin de semana.

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Con esta cuarta edición, la Feria de Artesanía del Norte mantiene su convocatoria en Gáldar como escaparate para la promoción del sector en Gran Canaria, con una combinación de venta directa, divulgación de oficios y agenda cultural durante el fin de semana.