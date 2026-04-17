Gáldar celebra la IV Feria Insular de Artesanía del 17 al 19 de abril en la Plaza de Santiago

La IV Feria Insular de Artesanía Gáldar 2026 está lista para abrir sus puertas a los amantes de la cultura tradicional y la creatividad contemporánea. Del 17 al 19 de abril una cuaretena de artesanos se darán cita en la Plaza de Santiago, transformando el corazón del municipio en un escaparate de talento local de la mano de mejor música canaria.

Organizada por la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Tine Martín, y contando con el respaldo de la FEDAC (Fomento para el Desarrollo de la Artesanía Canaria), entidad dependiente del Cabildo de Gran Canaria, esta edición vuelve con el sello que le caracteriza; una fusión perfecta entre exposición, venta directa y música en directo.

La feria reunirá a unos 40 puestos de artesanía, seleccionados para ofrecer una muestra representativa de la riqueza creativa de las islas. Los visitantes podrán descubrir una amplia variedad de especialidades que van desde la tradición más pura hasta propuestas innovadoras.

Entre las disciplinas que se podrán encontrar destacan el macramé, la herrería, el reciclaje creativo, el ganchillo, la cerámica, la cestería, la joyería, la juguetería artesanal y la elaboración de puros, entre otros oficios que demuestran la destreza manual de los artesanos insulares.

Una agenda cultural potente

El programa de actividades promete amenizar los tres días de feria con propuestas de gran calidad artística. Así, el viernes 17 la inauguración cultural correrá a cargo de Marta Bolaños, quien a las 18:45 horas presentará ‘Makasi’, un proyecto musical que explora la diversidad musical de las regiones que conforman la Macaronesia.

El sábado 18, la agenda cultural inicia a las 12:00 horas con la cantante y clarinetista Ana Gil con su espectáculo ‘Ad Libitum’, una combinación de música de cámara con ritmos latinoamericanos, canciones de autor y clásicos contemporáneos.

Feria de artesanía de Gáldar 2026 / Ayuntamiento de Gáldar

Por la tarde, a las 17:45 horas, se presenta ‘Timples y otras pequeñas guitarras del mundo, X aniversario’, un concierto especial que reunirá a grandes figuras como Germán López, Leandro Ojeda, Althay Páez, Beselch Rodríguez y Yone Rodríguez. La noche del sábado cerrará con la tradicional Parranda de Teror a las 19:00 horas.

El domingo 19 comenzará con sabor canario a las 11:45 horas con uno de los artistas más potentes de la escena musical, Domingo ‘El Colorao’, quien comparte escenario con Julia Rodríguez y Juan Carlos Pérez. Para cerrar con broche de oro la feria, a las 12:45 horas, actuará el grupo Son 21, reconocida formación musical originaria de Tenerife, que le imprimirá a la mañana la energía festiva que le caracteriza.

La jornada del domingo adquiere una dimensión especial al coincidir con el tradicional Mercado Agrícola de Gáldar, creando un espacio donde convergerán el sector primario y lo mejor del trabajo manual canario. Esta confluencia permite a los visitantes disfrutar en un mismo entorno de los productos de la tierra y de las creaciones artesanales, ofreciendo una muestra integral del talento y la riqueza de Gran Canaria. Una oportunidad perfecta para vivir de cerca la esencia de la isla, apoyando tanto a agricultores como a artesanos en una celebración conjunta del patrimonio productivo grancanario.