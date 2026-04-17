Gáldar refuerza su plantilla con dos funcionarios interinos y una comisión de servicios de Policía Local

El Ayuntamiento de Gáldar celebró este martes 14 de abril un acto institucional en las Casas Consistoriales para la toma de posesión de dos nuevos funcionarios interinos y la formalización de la primera comisión de servicios de 2026 correspondiente a un agente de la Policía Local, para fortalecer su estructura municipal y garantizar unos servicios públicos eficientes, modernos y cercanos a la ciudadanía.

El acto estuvo presidido por el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, acompañado del primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo; la secretaria del Ayuntamiento, Candelaria Guerra Pulido; y distintos miembros de la Corporación Municipal, quienes arroparon a las nuevas incorporaciones en este momento significativo para la institución.

En el marco de la Oferta de Empleo Público (OPE) 2026, tomaron posesión como funcionarios interinos Samuel Talavera Hernández y Alejandro Jesús Sánchez Fuentes, quienes cubrirán plazas vacantes esenciales para el desarrollo de las competencias municipales. Su incorporación responde a un proceso riguroso de selección que prioriza la capacidad técnica.

Optimización de los recursos humanos municipales

Asimismo, tomó posesión mediante comisión de servicios Daniel Rosario Rodríguez, agente de la Policía Local, siendo la primera resolución de esta naturaleza aprobada por el Consistorio en el presente ejercicio. Esta figura jurídica permite optimizar los recursos humanos municipales, facilitando la movilidad funcional y reforzando áreas estratégicas de la administración local con profesionales de contrastada trayectoria.

En su intervención, el alcalde Teodoro dio la bienvenida y felicitó a lo tres profesionales, agradeciéndoles por haber llegado al municipio cuyo ayuntamiento “está en un proceso en el que estamos consiguiendo tener una estructura administrativa importante”.

Con estas nuevas incorporaciones, el Ayuntamiento de Gáldar continúa avanzando en la consolidación de una administración moderna, preparada para afrontar los retos del siglo XXI sin perder de vista su esencia de servir a las personas con cercanía, transparencia y excelencia.