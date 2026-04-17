Guía activa la mejora de la ayuda a domicilio y la renta canaria

El Ayuntamiento de Guía ha aprobado la licitación de dos servicios clave para reforzar la atención a las personas más vulnerables del municipio: el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y el apoyo administrativo para la gestión de la Renta Canaria de Ciudadanía. La medida busca agilizar la atención y mejorar la cobertura a dependientes y familias con dificultades.

El nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio permitirá prestar apoyo en tareas cotidianas, cuidados personales y acompañamiento, con el objetivo de que los usuarios puedan permanecer en sus hogares en condiciones de autonomía y seguridad. El Consistorio plantea así reforzar un recurso básico dentro del sistema municipal de servicios sociales.

En paralelo, el Ayuntamiento incorporará personal especializado para mejorar la tramitación de la Renta Canaria de Ciudadanía. La intención es reducir tiempos de espera, facilitar la presentación de solicitudes y garantizar que las ayudas lleguen con mayor rapidez a quienes las necesitan.

Refuerzo administrativo

El refuerzo de este servicio administrativo permitirá asistir a los solicitantes en la cumplimentación de documentación y en la verificación de expedientes, uno de los principales cuellos de botella detectados en la gestión de estas prestaciones. Con ello, el Ayuntamiento pretende eliminar trabas burocráticas y mejorar la eficiencia del sistema.

La actuación se enmarca en una estrategia municipal para fortalecer la red de servicios sociales, especialmente en un contexto de aumento de la demanda de ayudas públicas y atención a la dependencia.

Estabilidad del servicio

El contrato aprobado contempla la subrogación del personal que actualmente presta estos servicios, lo que garantiza la continuidad laboral y la experiencia acumulada en la atención a los usuarios. Además, se establece una duración inicial de dos años, prorrogable hasta un máximo de cuatro, lo que aporta estabilidad al sistema.

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El proceso de licitación, al tratarse de un contrato de elevada cuantía, se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y contará con un comité de expertos encargado de evaluar las propuestas técnicas, con el objetivo de asegurar la calidad del servicio.