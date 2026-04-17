Las imágenes de la Virgen del Pino y San Juan Bautista presidirán la Santa Misa del papa en Estadio de Gran Canaria

Las imágenes de la Virgen del Pino de Teror y San Juan Bautista de Telde presidirán el 11 de junio la Santa Misa que el papa ofrecerá en el Estadio de Gran Canaria, según ha avanzado este viernes el obispo auxiliar Cristóbal Déniz.

Las imágenes serán trasladadas hasta el estadio y retiradas de forma privada para que sean veneradas con el "debido respeto, orden y sentido religioso", según recoge el decreto de autorización del obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos.

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Así se ha expuesto en una rueda de prensa de la Diócesis donde se ha presentado la Oficina de Información en Las Palmas de Gran Canaria y donde se ha confirmado la celebración de esta misma, mientras que el acto del puerto de Arguineguín, en Mogán, con migrantes y todos aquellos que forman parte de sus rescates y asistencia, incidió Mazuelos que está propuesto pero aún por confirmar.