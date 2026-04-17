Las imágenes de la Virgen del Pino y San Juan Bautista presidirán la Santa Misa del papa en Estadio de Gran Canaria
El acto del puerto de Arguineguín, con migrantes y todos aquellos que forman parte de sus rescates y asistencia, está propuesto pero aún por confirmar
Las imágenes de la Virgen del Pino de Teror y San Juan Bautista de Telde presidirán el 11 de junio la Santa Misa que el papa ofrecerá en el Estadio de Gran Canaria, según ha avanzado este viernes el obispo auxiliar Cristóbal Déniz.
Las imágenes serán trasladadas hasta el estadio y retiradas de forma privada para que sean veneradas con el "debido respeto, orden y sentido religioso", según recoge el decreto de autorización del obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos.
Así se ha expuesto en una rueda de prensa de la Diócesis donde se ha presentado la Oficina de Información en Las Palmas de Gran Canaria y donde se ha confirmado la celebración de esta misma, mientras que el acto del puerto de Arguineguín, en Mogán, con migrantes y todos aquellos que forman parte de sus rescates y asistencia, incidió Mazuelos que está propuesto pero aún por confirmar.
- Quevedo protagoniza una inesperada “huida” en una entrevista con Jordi Évole que ya es viral
- Desalojo de un edificio en Guía: el Ayuntamiento busca ayuda urgente para dos familias con tres menores y personas con enfermedades graves
- Ya es oficial: Canarias aprueba una serie de medidas tributarias para aliviar las dificultades financieras tras la guerra de Oriente Medio
- “Mi hijo no me lo contó en un mes”: conmoción por la agresión a un menor en Canarias
- Luz verde a la construcción de un edificio de 23 viviendas protegidas en Arguineguín
- El exconductor de guaguas que arrolló a un motorista en Escaleritas alega que intentaba salvar a los pasajeros: 'No quería hacerle daño
- ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
- Fallece Atilano de la Torre del Castillo, ejemplo de bondad y discreción que dejó huella en quienes le conocieron