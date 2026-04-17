Los jóvenes debaten en Santa Lucia: El IES José Zerpa gana la final hablando de migración e inclusión en Canarias

El IES José Zerpa se proclamó este viernes ganador de la II Liga de Debates de Santa Lucía de Tirajana, celebrada en las Casas Consistoriales, tras imponerse en la final al IES Vecindario, que terminó en segunda posición. En esta edición también participaron el IES Gran Canaria, el IES Tamogante y el IES Doctoral. En total, 27 alumnos y alumnas tomaron parte en las diferentes sesiones celebradas en los centros educativos desde el comienzo de la competición, el pasado 3 de marzo.

La final giró en torno a la pregunta “¿Es Canarias un caso de éxito en la inclusión de la población migrante?”, cuestión sobre la que los equipos debían argumentar a favor o en contra en función del sorteo previo. En el debate decisivo, el IES Vecindario defendió la postura favorable.

Desde este equipo se apeló a la experiencia migratoria y a la convivencia en las islas para sostener que Canarias ha desarrollado medidas de inclusión y espacios de integración. Entre los argumentos expuestos, se señaló que la migración forma parte de la realidad cotidiana del archipiélago y se puso como ejemplo la convivencia en municipios como Santa Lucía de Tirajana, así como iniciativas sociales y culturales vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

El alumnado del IES José Zerpa posa con el premio junto al profesorado y el alcalde Francisco García y el edil de Educación, Mario Bordón. / LP/DLP

El IES José Zerpa, por su parte, sostuvo la posición contraria y centró su intervención en las dificultades que siguen afrontando muchas personas migrantes a su llegada a las islas. El equipo defendió que persisten situaciones de precariedad, espera y falta de recursos, por lo que consideró que Canarias no puede hablar todavía de un modelo plenamente exitoso de inclusión.

Cinco institutos y 27 estudiantes

La segunda edición de esta liga municipal reunió a alumnado de cinco institutos y volvió a situar el debate académico como herramienta de aprendizaje, análisis y participación. Según la organización, se trata de la única liga de debates de ámbito municipal que se celebra en Canarias.

Antes del inicio de la final, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, felicitó a los equipos participantes y agradeció la implicación del alumnado y del profesorado en una actividad que se desarrolla en las Casas Consistoriales, espacio que definió como “la casa de la palabra”. En la misma línea, el concejal de Educación, Mario Bordón, destacó el valor del debate como ejercicio de escucha, aprendizaje y convivencia.

El equipo ganador recibió un premio de 1.200 euros, mientras que el segundo clasificado obtuvo 900 euros. Los demás participantes recibieron 400 euros por equipo. El IES Doctoral, vencedor de la primera edición, finalizó como tercer clasificado, mientras que el IES Gran Canaria ocupó la cuarta posición.

Noticias relacionadas

La jornada reunió a numeroso público, con presencia de familiares, profesorado y representantes institucionales, entre ellos la directora de Innovación, Ordenación y Calidad Universitaria del Gobierno de Canarias, Jassary Alvarado, el concejal santaluceño Alejandro Betancor y la edil de Educación y Juventud de Agüimes Omaira Quintana.