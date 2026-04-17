Mario Benítez, agricultor en Valsequillo: «El 98% del millo para el gofio en Gran Canaria viene de Argentina»

¿Cómo y cuándo comenzó a dedicarse a la agricultura y más concretamente al cultivo de la papa y del millo?

La pasión por la agricultura me viene de familia. Empecé a dedicarme a este trabajo hace aproximadamente 18 años y ahora tengo 48, así que prácticamente he pasado media vida entre cultivos y campo.

Se dice que el millo de Valsequillo es diferente. ¿Qué características tiene esta zona de la isla que la hacen adecuada para el cultivo de este producto?

El millo se puede cultivar en toda la isla, pero en Valsequillo siempre ha existido el dicho de que es tierra de papas y millo. En mi caso, trabajo tanto el millo dulce como el millo del país, que es el tradicional. El millo dulce es una variedad híbrida, mientras que el otro es el de siempre, el de toda la vida. Al final, para cualquier producto, es la tierra la que marca la diferencia en el sabor. Da igual si se planta en Moya, en La Aldea o en cualquier otro lugar: lo importante es que el suelo sea bueno y aporte calidad al producto.

Con el paso de la borrasca Therese y las recientes lluvias, ¿cómo ha afectado este episodio al cultivo del millo: ha supuesto una bendición o un problema?

Estas lluvias han sido una bendición, porque en Valsequillo estábamos recurriendo incluso a agua desalada para poder mantener los cultivos y evitar que se estropearan. Ahora, en cambio, contamos con agua garantizada para tres o cuatro años. Eso sí, también supone un retraso en las cosechas del millo, ya que es un cultivo que necesita sobre todo sol y menos lluvia para poder crecer. En el caso de la papa, que también cultivo, ocurre algo parecido: necesita días de sol y temperaturas más suaves para desarrollarse bien, porque es un tubérculo que crece bajo tierra.

Mario Benítez fumiga las papas en la finca que tiene en Valsequillo. / Andrés Cruz / ANDRES CRUZ

Entonces, ¿cree que estas lluvias repercutirán de forma negativa en las cosechas del millo de este año?

No. El millo ha sido más difícil de trabajar hasta ahora porque la lluvia ha sido persistente, pero si a partir de ahora el tiempo mejora y empiezan a subir las temperaturas, estaríamos ante un año de cosecha bastante normal. Las plantaciones de millo se realizan desde marzo hasta octubre, y la recolección puede alargarse hasta diciembre. En mi caso, trabajo tanto el millo de grano como el de semillero, que es una planta más pequeña. Cuando se planta en mata, tarda unos 60 o 70 días en dar la piña, y cuando se siembra de grano puede tardar hasta unos 90 días. Ahora entramos en los mejores meses para este cultivo. Además, es a partir de septiembre, después del verano y del Día del Pino, cuando empieza a aumentar la demanda, porque la gente vuelve a la rutina y se consume más millo.

«La principal preocupación para los agricultores es que la gente compre producto canario»

Canarias es reconocida mundialmente por el gofio. ¿El cultivo del millo sigue estando hoy en día orientado a la elaboración de este producto o ha cambiado su finalidad respecto a tiempos anteriores?

En la actualidad, el millo ya no se cultiva principalmente pensando en la elaboración de gofio como ocurría antiguamente. De hecho, la realidad ha cambiado mucho y la mayor parte del grano que utilizan los molinos de la isla, como el de San Mateo, procede del exterior, en torno al 98%, importado de países como Argentina. Para hacerse una idea, para producir unos 20 kilos de gofio se necesitan aproximadamente 80 kilos de grano, lo que da una idea del volumen necesario para su elaboración. Hoy en día, prácticamente todo el grano destinado a gofio en Canarias ya no es de producción local.

Recogida de las papas en la finca de Mario Benítez. / Andrés Cruz / ANDRES CRUZ

¿Qué significan para usted eventos como la Feria de la Papa y el Millo de Valsequillo?

Para mí es muy importante que se celebren eventos como la Feria de la Papa y el Millo de Valsequillo, porque ayudan a dar visibilidad al producto local del municipio. Suelen acudir muchas personas, lo que permite acercar directamente nuestros productos al público. Desde la Asociación de Productores de Papas de Valsequillo llevamos muchos años trabajando en esta línea, y lo que vemos es que, cuando la gente prueba el producto en la feria y le gusta, después lo busca en supermercados y grandes superficies, preguntando específicamente por lo nuestro.

¿Cuántas bandejas de millo va a llevar en esta edición de la feria?

El primer año llevé unas 300 bandejas de millo y a media mañana ya no me quedaba nada. En la edición pasada ya subí a mil bandejas, y este domingo tengo previsto llevar unas 500, porque es un producto que tiene muy buena salida. De hecho, a lo largo del año vendo aproximadamente unas 50.000 bandejas a una de las cadenas de supermercados de aquí.

«Las plagas son el mayor desafío para el cultivo de la papa porque la tierra está muy mojada»

En el cultivo de la papa, ¿cuál considera que es el mayor desafío: las condiciones climáticas, la propia producción o la situación del mercado?

Los principales problemas son el clima y las plagas. Este año, con tanta lluvia y tanta hierba, pueden aparecer muchas más plagas de lo habitual. Además, con la tierra tan fría en estos momentos, la papa que está en producción necesita tratamientos para evitar que la cosecha se estropee y asegurar que llegue en buenas condiciones.

Ahora que el problema de la sequía está resuelto, ¿cuál es la principal preocupación de los agricultores?

La principal preocupación en estos momentos es que la gente siga apostando por el consumo de producto canario. Es un mensaje que los agricultores de la isla repiten constantemente: hay que consumir lo nuestro, producto canario, para poder mantener el sector vivo y garantizar el futuro de la agricultura local.