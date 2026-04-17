Mogán renueva la concesión de sus playas hasta 2030 para explotar 2.500 hamacas, 1.300 sombrillas y motos acuáticas

El Ayuntamiento de Mogán tramita la renovación hasta el año 2030 de la autorización para explotación de los servicios de temporada de nueve playas del municipio ante la dirección general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno regional. La renovación incluye un total de 2.506 hamacas y 2.289 sombrillas, además de las motos acuáticas. El Ayuntamiento ingresó el año pasado más de 2,7 millones de euros por la explotación de este negocio, que había estado en manos privadas durante años en algunas zonas de baño, así como 44.618 euros a través del canon de los servicios náuticos deportivos en la costa de Mogán y Taurito.

El acuerdo que tramita el Gobierno de Canarias tiene vigencia durante este próximo cuatrienio, que va desde 2026 hasta 2030, y supone la renovación de la concesión vigente por el cual las playas están bajo una gestión pública directa.

Servicios náuticos

La solicitud incluye las zonas de baño de Mogán, Tauro, Taurito, Playa del Cura, Puerto Rico, Aguamarina, Patalavaca, Marañuelas y El Perchel, ya que la concesión de Amadores se encuentra en manos del Tribunal Supremo, pendiente de una resolución judicial tras el procedimiento iniciado por la empresa Puerto Rico S.A., según la alcaldesa, Onalia Bueno, que reconoce que esta última playa es "la joya de la corona".

El Ayuntamiento de Mogán ha solicitado la colocación de 2.427 hamacas simples y otras 79 dobles, así como 1.289 sombrillas en las nueves playas de la costa turística.

Las arcas municipales recaudaron por los tickets de alquiler de los servicios de temporada durante el año pasado un total de 2.732.523 euros. A esto se suman los ingresos por el canon de los servicios náuticos deportivos de 2025 en las playas de Mogán y Taurito, que supuso unos ingresos añadidos de 44.618 euros, correspondiendo la mensualidad por las dos playas de 3.718 euros.

Cuatro años de Puerto Rico

El Ayuntamiento de Mogán comenzó el viernes 23 de septiembre de 2022 la gestión de los servicios de temporada en la playa de Puerto Rico, una vez logró que dejara de prestar el servicio la anterior entidad concesionaria. Diferentes servicios municipales se coordinaron entonces para la puesta a punto de la playa limpiando el arenal y los accesos y colocando las nuevas hamacas y sombrillas. Este paso lo dio después de un largo periodo de disputas para que se hiciera efectivo el cambio de manos de privados a públicas. Aunque el Consistorio contaba con la autorización de la Dirección General de la Costa y el Mar para la explotación de los mencionados servicios desde el martes anterior, la toma de posesión se retrasó por salida de la empresa.

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El nuevo expediente de renovación de la solicitud de explotación de las hamacas y sombrillas presentado por el Ayuntamiento de Mogán ante el Gobierno de Canarias se encuentra en información pública durante 20 días hábiles por si se presentan alegaciones de ciudadanos y posibles afectados, antes de su aprobación definitiva.