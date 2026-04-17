Moya se prepara para un simulacro de incendio forestal clave en Gran Canaria

El municipio de Moya, en el norte de Gran Canaria, será escenario a finales de abril de un importante simulacro de incendio forestal impulsado por el Gobierno de Canarias con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento moyense. La iniciativa busca comprobar la eficacia de los protocolos de actuación previstos en el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (Infoca).

La acción principal se desarrollará el 29 de abril, aunque el programa completo abarcará tres jornadas consecutivas con actividades formativas, divulgativas y operativas dirigidas tanto a profesionales como a la ciudadanía. El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta ante grandes incendios forestales en un territorio especialmente sensible durante los meses de calor y viento.

El simulacro recreará un incendio forestal que alcanza el denominado nivel 2 de emergencia, una categoría especialmente relevante porque supone el traslado de competencias desde los cabildos insulares hacia la Comunidad Autónoma. En circunstancias ordinarias, los cabildos gestionan en primera instancia este tipo de emergencias, pero cuando el fuego adquiere una dimensión superior y amenaza bienes, personas o áreas extensas, el mando operativo pasa al Gobierno autonómico.

Este ensayo permitirá verificar la coordinación entre administraciones, los tiempos de respuesta, la movilización de recursos humanos y materiales, la comunicación entre mandos, la protección a la población, la gestión de evacuaciones hipotéticas y el uso de medios terrestres y logísticos. Los incendios forestales registrados en Canarias durante los últimos años han demostrado la importancia de disponer de protocolos actualizados y ensayados con frecuencia.

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Según la planificación prevista, el simulacro comenzará el miércoles 29 de abril a partir de las 09:30 horas, con una ignición inicial situada en un barranco de la zona de El Pagador, dentro del término municipal de Moya.