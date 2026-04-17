El PP critica la subvención de 1,25 millones del Cabildo para complementos salariales a los trabajadores de los campamentos saharauis

El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha criticado la previsión del gobierno insular de conceder este año una subvención de 1,25 millones de euros a los campamentos saharauis para cubrir gastos corrientes y complementos salariales de trabajadores públicos.

La iniciativa fue adelantada en comisión por el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez, quien confirmó la intención de otorgar una ayuda de cuantía similar a la concedida en ejercicios anteriores, destinada al sostenimiento de servicios públicos en los campamentos de refugiados de Tinduf.

Según los populares, esta línea de financiación supone consolidar con fondos propios una ayuda que en 2022 fue concedida de forma excepcional por el Estado en el contexto de la pandemia. El PP aclara en que no cuestiona la cooperación con el pueblo saharaui, pero sí el uso de estas partidas. A su juicio, las ayudas deberían centrarse en proyectos concretos de desarrollo y no en el mantenimiento de estructuras administrativas de otro territorio.

En este sentido, subraya que buena parte de la subvención se destina al pago de pluses salariales a trabajadores públicos, con cuantías que, según la justificación de ayudas estatales previas, pueden alcanzar varios cientos de euros trimestrales en función del puesto.

Además, los fondos se gestionan sobre el terreno a través de la Media Luna Roja saharaui, en un contexto en el que el Cabildo ha autorizado mecanismos excepcionales como el uso de efectivo o recibos en lugar de facturas para justificar el gasto.

Casi 9 millones para Solidaridad Internacional

El grupo popular también pone el foco en el volumen global de recursos destinados a Solidaridad Internacional, que alcanzaron los 8,9 millones de euros en 2025, una cifra que, según denuncia, supera a áreas como Educación o Juventud. En paralelo, recuerda que el Cabildo destina cada año alrededor de un millón de euros a la compra de gofio para el Sáhara, lo que eleva el peso de esta cooperación dentro del presupuesto insular.

Los populares reclaman al gobierno de NC y PSOE que priorice también problemas sociales en la isla, como el desempleo o la vulnerabilidad infantil, que afecta al 41% de los menores, según los datos que manejan.

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La crítica del PP reabre el debate sobre el modelo de cooperación internacional del Cabildo y el equilibrio entre la ayuda exterior y las necesidades internas de la isla. Mientras el grupo de la oposición cuestiona el destino de los fondos, el gobierno insular mantiene su apuesta por sostener servicios básicos en los campamentos saharauis como parte de su política de solidaridad.