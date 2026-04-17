San Isidro celebra la asamblea del itinerario ‘Contigo, Gáldar Sigue Avanzando’ con propuestas para el Plan de Barrios

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Gáldar celebró este jueves 16 de abril en la sede de la Asociación de Vecinos El Labrador, la decimoctava asamblea abierta del itinerario participativo ‘Contigo, Gáldar Sigue Avanzando’. El encuentro reunió a decenas de vecinos del histórico barrio de San Isidro, junto a los miembros del Consistorio encabezados por el alcalde Teodoro Sosa Monzón y el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, en un diálogo para recoger propuestas que darán forma al próximo Plan de Barrios, dotado con una inversión estimada de cuatro millones de euros.

El alcalde Teodoro Sosa abrió la jornada destacando avances recientes en el barrio, entre ellos la compra de un nuevo solar en la calle Vicente Matamala para crear 16 plazas adicionales de aparcamiento. Asimismo, se ejecutará el proyecto para recuperar la Casa Borges Linares como centro cultural municipal, destinado a la puesta en marccha de la escuela municipal de escultura

Además, anunció el avance de importantes proyectos de vivienda pública. La zona de El Roque contará con 52 Viviendas de Protección Oficial, construidas en suelo cedido por el Ayuntamiento al Gobierno de Canarias, y se está desarrollando otro lote de viviendas en Caideros y Lomo de la Cal, en Sardina. Estas actuaciones se perfilan como algunas de las de mayor impacto de este mandato. También señaló que se está renovando la totalidad de los contenedores de basura en el municipio, atendiendo así una demanda de la ciudadanía.

Alivio de la deuda con entidades bancarias

El edil subrayó el notable saneamiento financiero del Consistorio con el alivio de la deuda con entidades bancarias, pasando de 32 millones a menos de 5 millones, con una reducción anual superior a los 2 millones de euros. A ello se suma la cancelación total, ya efectiva en 2026, de la deuda con la Seguridad Social, un hito sin precedentes en la gestión municipal reciente.

Entre otras cosas, los vecinos plantearon propuestas como la mejora del alumbrado público en algunas vías, reforzar la seguridad vial y modernizar la red de alcantarillado en zonas como El Roque, así como el mantenimiento de zonas ajardinadas en las instalaciones deportivas. Solicitaron, además, la ampliación del servicio del contenedor marrón para residuos orgánicos. Desde la Concejalía de Medio Ambiente se animó a los vecinos a inscribirse en el portal www.galdar.es/contenedormarron para sumarse a esta iniciativa pionera en la isla.

Próximas mejoras de la Ciudad Deportiva

El primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, anunció una ambiciosa inversión de la Ciudad Deportiva que incluye la mejora del gimnasio, pistas de pádel, vaso de la piscina, jardinería y estética del estadio.

También informó de la renovación de recursos humanos, con la convocatoria inminente de oposiciones para cubrir 70 plazas que quedarán vacantes por jubilaciones el próximo año. “Lo estamos haciendo con transparencia, rigor, códigos de barras y sorteos en vivo de los temas en el mismo acto del examen, para garantizar que solo ganen quienes estén verdaderamente preparados”, afirmó.

La asamblea, abierta a toda la ciudadanía, refrendó el alto nivel de participación vecinal y el compromiso del Ayuntamiento con un modelo de gobernanza cercana, transparente y participativa. Todas las propuestas recogidas serán evaluadas técnicamente por los servicios municipales y posteriormente elevadas al Consejo de Barrio, coordinado por la Concejalía de Participación Ciudadana.

Desde su inicio en octubre de 2025, el itinerario “Contigo, Gáldar Sigue Avanzando” ha recorrido más de una decena de barrios, generando un diálogo directo y constructivo sobre infraestructuras, servicios públicos, accesibilidad, medio ambiente y patrimonio, con el objetivo común de construir un municipio más equilibrado, justo y sostenible.