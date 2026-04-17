Santa Brígida impulsa una gran cita con la literatura en su Feria del Libro

El Ayuntamiento de Santa Brígida invita a la ciudadanía a disfrutar de la II Feria del Libro 2026, que se celebrará el sábado, 25 de abril en el Parque Municipal de la Villa. El espacio se convertirá, entre las 10:00 y las 19:00 horas, en un punto de encuentro para amantes de la lectura, con un programa que incluye presentaciones de autores, firmas de ejemplares y actividades dirigidas a las familias.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Cultura que dirige Avelina Fernández Manrique de Lara, será una cita en la que la literatura será la gran protagonista: “La feria reúne desde literatura infantil y juvenil, a novela histórica y fantasía, dando espacio tanto a nombres consolidados como a nuevas voces. Nuestro objetivo es que Santa Brígida se consolide como un referente en la promoción cultural y el fomento de la lectura”.

Programación

10:00 - 11:00 | Claudia y el secreto del museo (Ediciones Antonella), de Pablo Cedrés es una obra de fantasía y aventuras, orientada a público juvenil e infantil, ambientada en Las Palmas de Gran Canaria. La trama gira en torno a un misterio oculto en la ciudad y una reina llamada Claudia que debe salvar a la humanidad junto a sus amigos.

11:00 - 12:00 | Un libro es... (Editorial Bilenio), de Emma Hernández y Domingo Quintana forma parte de la colección Cantacuentos, un proyecto educativo que une literatura y música para fomentar la lectura entre niños y niñas. El libro narra la historia de unos jóvenes comprometidos con salvar la biblioteca de su pueblo, poniendo en valor la importancia de los libros, la lectura y los espacios culturales. Está recomendado a partir de 6 años y presentado en formato álbum ilustrado.

12:00 - 13:00 | La casa entre los pinos, de Pepa Aurora, una de las voces más reconocidas de la literatura infantil y juvenil en Canarias, especialmente ligada a la narración oral, la tradición popular y la memoria colectiva de Gran Canaria. Su obra suele rescatar costumbres a través de personajes entrañables y valores educativos, conectando generaciones a través de cuentos y relatos.

Cartel presentación de libros / La Provincia

13:00 - 14:00 | Un puente infinito, de Sandra Franco,aborda el exilio infantil, la separación forzada y las cartas convertidas en el único lazo entre familias rotas por la distancia. A través de historias reales, la autora construye un relato conmovedor de memoria, resistencia y amor, recordándonos que incluso en los momentos más difíciles, las palabras también pueden salvar.

16:30 - 17:30 | El piano del hotel Saturnia (Editorial Genealógica Canaria), de Manuel García Morales. La novela sitúa al lector en el Hotel Saturnia de Venecia, donde un piano restaurado desvela un secreto oculto durante más de ochenta años: doce cartas de amor nunca entregadas, escritas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Historia, memoria y música se entrelazan en un relato ambientado en una Europa marcada por el conflicto. La obra incorpora además personajes reales, como la familia Serandrei, y tendrá una presentación en Venecia el próximo mes de julio.

17:30 - 18:30 | Historias de brujas 3 (Editorial Bilenio), de Gustavo Trujillo, forma parte del Proyecto de divulgación histórica y tradición oral canaria que reconstruyen historias de mujeres perseguidas o señaladas como brujas por la Inquisición. La colección aporta casos históricos documentados sobre mujeres acusadas de brujería en Canarias (siglos XVI–XIX), investigación en archivos históricos, y relatos de tradición oral.

Firma de libros / La Provincia

Firma de libros

Los lectores podrán obtener sus ejemplares firmados por los siguientes autores invitados:

En la Mesa 1, abrirá la actividad Samy Bayala (10:00–11:00), seguido de Belkys Rodríguez (11:00–12:00). A continuación, Sandra Falcón y JJ Monzón compartirán franja de 12:00 a 14:00, dando paso ya por la tarde a Carlos González Sosa, que firmará ejemplares entre las 16:30 y las 18:30 horas.

La Mesa 2 comenzará con Pablo Cedrés (11:00–12:00), continuará con Emma Rodríguez y Domingo Quintana (12:00–13:00), y seguirá con Pepa Aurora (13:00–14:00). En la sesión vespertina, Gustavo Trujillo estará de 16:30 a 17:30, cerrando la jornada Juan Carlos Saavedra entre las 17:30 y las 18:30 horas.

Por su parte, la Mesa 3 acogerá a Sandra Franco (12:00–13:00) en horario de mediodía, mientras que por la tarde será el turno de Carmen G. Aristu (16:30–17:30) y Manuel García Morales (17:30–18:30), completando así un programa diverso que se extiende durante toda la jornadaPrincipio del formulario

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Actividades infantiles

El evento también incluirá una amplia programación infantil con talleres creativos a cargo de Mojo de Caña, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:00 horas como la elaboración de marcalibros personalizados, talleres de técnica Pop Up, cómo crear y pintar cuentos, así como sesiones de cuentacuentos dirigidas a niños y niñas de 0 a 4 años en horario de mañana, entre las 10:00 y las 13:00 horas.

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La feria contará con la participación de la pintora Elena Déniz, que trabajará in situ en el parque, dejando que el propio ambiente del evento guíe su proceso creativo e inspire su obra. La jornada cuenta además con el apoyo de librerías locales como Párrafo, Yaya y Little Monkey, así como de las editoriales Bilenio, Canarias eBook, Edigeca, Ediciones Garoé y Soluciones Creativas CAN.