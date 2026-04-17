Santa Lucía homenajea a Rafael Sánchez, Luisa Pérez y Carmen Ramos en la I Feria del Agua y la Sostenibilidad

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana celebró ayer el acto de entrega de distinciones a profesionales destacados por su labor en la gestión del agua en el municipio y en la Mancomunidad del Sureste. Rafael Felo Sánchez, Luisa Pérez, Carmen Delia Ramos subieron al estrado para recoger un más que merecido reconocimiento por su trayectoria profesional y vital, por su aportación a la sociedad y por su entrega decidida a la mejora de la sostenibilidad ambiental local.

El Cine de Sardina fue el escenario de una tarde memorable en la que actuaron los niños y niñas del coro del CEIP Tinguaro y sus asistentes se troncharon de risa con la interacción teatral de los humoristas Maestro Florido y Doña Antonia de Aguatona, que deleitaron al público con una divertida secuencia sobre el uso y la propiedad del agua, según informó el gobierno municipal en un comunicado.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, destacó que «es importante que las nuevas generaciones conozcan la historia del agua, y el tremendo esfuerzo de muchos hombres y mujeres del sureste, que han trabajado durante muchos años para poder tener agua para nuestra agricultura y nuestra ganadería».

Por su parte el concejal de Aguas, José Miguel Vera, agradeció «públicamente a estas personas que con su esfuerzo, trabajo y más de una noche en vela, han contribuido a que los santaluceños y santaluceñas podamos tener un acceso excelente a nuestro bien más preciado: el agua».

Tanto el alcalde, Francisco García, como el director insular de Seguridad Hídrica del Consejo Insular de Aguas, José Juan Pérez, valoraron positivamente la repercusión de esta I Feria del Agua y la Sostenibilidad que puso su broche de oro con este homenaje.

Más allá del reconocimiento institucional, el acto, que fue presentado por la periodista Alicia Suárez, supuso un homenaje profundamente humano a tres personas cuya labor, a menudo silenciosa, ha garantizado que el agua llegue a los hogares, al campo y a la industria, incluso en los momentos más difíciles.

Trayectorias profesionales y vitales

Trayectorias profesionales y vitales marcadas por el esfuerzo, la constancia y la convicción de que el agua no es solo un recurso, sino un derecho esencial y un legado que proteger.

Al escenario subieron Felo Sánchez, doctor en Ingeniería Industrial, quien fue gerente de la Mancomunidad del Sureste durante más de veinte años; Luisa Pérez, copropietaria de la empresa de desatascos Ecología Canaria; y Carmen Delia Ramos, agricultora y secretaria de la Heredad Acequia Alta de Sardina del Sur. Personas reconocidas por su labor encomiable en la gestión del agua y que son un ejemplo para toda la sociedad isleña.

Esta I Feria del Agua y la Sostenibilidad de Santa Lucía de Tirajana ha sido posible gracias a la participación de la Vicepresidencia y de la Consejería de Obras Públicas Cabildo de Gran Canaria, consolidándose como un espacio necesario para recordar que el futuro del agua se construye hoy, con responsabilidad, conocimiento y conciencia colectiva.