LA PROVINCIA te lleva a la fiesta más loca del año: ¡sorteamos 10 entradas dobles para LocoBongo Gran Canaria!

La locura continúa en Canarias. Tras arrasar en anteriores ediciones, la inigualable LocoBongo aterriza ahora en Gran Canaria con una propuesta aún más ambiciosa. El próximo sábado 2 de mayo de 2026, de 17:00 a 00:00 horas, la Ciudad Deportiva Barranco Seco de la UD Las Palmas se convertirá en el epicentro de la diversión en Las Palmas de Gran Canaria.

Y en LA PROVINCIA queremos que lo vivas en primera persona.

Por eso, ponemos en marcha un sorteo exclusivo de 10 entradas dobles para que tú y quien elijas disfrutéis de una experiencia que promete ser inolvidable.

🗓 Fecha y hora: Sábado 2 de mayo, de 17:00 h a 00:00 h.

📍 Ubicación: Ciudad Deportiva Barranco Seco de la UD Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria.

🎉 Una experiencia que va más allá de la música

Loco Bongo es mucho más que una fiesta: es un espectáculo inspirado en los míticos concursos de televisión de los años 90, donde el público forma parte del show. Juegos, pruebas, premios, risas y un ambiente completamente desatado se combinan con una producción vibrante. El evento estará presentado por la imprevisible XENON Spain, conducido por los carismáticos Hermanos Cicuta y animado por un equipo de azafatas que no dejarán que pares ni un segundo. Todo ello acompañado por la música en directo del DJ y productor Alex Barroso, que mezclará los grandes éxitos de los 90 con los hits actuales durante más de seis horas de auténtica fiesta.

¿Qué puedes ganar?

🎟 1 de las 10 entradas dobles para disfrutar de LOCO BONGO en Gran Canaria.

🎶 Una fiesta donde la música, el espectáculo y el buen rollo son los protagonistas.

🎉 Sorpresas, actuaciones y una atmósfera que te hará bailar y reír como nunca.

Información importante de acceso

Para garantizar la mejor experiencia, la organización ha establecido un sistema especial de transporte:🚌

No se podrá acceder en coche al recinto.

Habrá lanzaderas gratuitas de ida y vuelta (trayecto de aproximadamente 4 minutos) desde el CC. Monopol, donde encontrarás amplio aparcamiento disponible.

(trayecto de aproximadamente 4 minutos) desde el CC. Monopol, donde encontrarás amplio aparcamiento disponible. Las guaguas saldrán cada 30 minutos de forma ininterrumpida desde las 16:30 hasta las 20:00 horas .

. El servicio de regreso comenzará a partir de las 23:30 horas.

¿Cómo participar?

Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate gratis y únete a nuestra comunidad. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario. Rellena el formulario y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!

En solo unos pasos podrás optar a vivir una de las fiestas más comentadas del momento.

🚀 No te quedes fuera y prepárate para la locura

Gran Canaria está a punto de vibrar como nunca. LocoBongo llega con más fuerza, más espectáculo y más ganas de hacerte bailar, reír y jugar sin parar.

Las entradas para LocoBongo suelen volar, y este evento no será la excepción. Pero gracias a este sorteo exclusivo de LA PROVINCIA, aún tienes una oportunidad de oro para formar parte de la experiencia sin preocuparte por conseguir tu acceso, pero en caso de ser uno de los afortunados, podrás pillar tus entradas aquí.

Prepárate para bailar, reír y dejarte llevar. El 2 de mayo no es un día cualquiera… es el día de LocoBongo.

Participa ya con LA PROVINCIA y no te quedes fuera de la fiesta más salvaje del año.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

📅 Fecha del sorteo: Jueves, 30 de abril

El mismo día del sorteo, contactaremos con los afortunados mediante los datos registrados en su cuenta. Por eso, revisa y actualiza tu información en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario.

🔥 ¡No te pierdas la oportunidad de vivir LOCO BONGO a lo grande, la fiesta más salvaje del año!

Mucha suerte y nos vemos en la fiesta.🥳✨