El 51% de los coches eléctricos de Canarias están en Gran Canaria: arranca la feria Movelec en Agüimes y estas son las ventajas de estos vehículos

Gran Canaria se consolida como la isla líder en la implantación del vehículo eléctrico en Canarias, al concentrar el 51% del total de estos automóviles del Archipiélago. Además, encabeza el despliegue de infraestructuras de recarga en el territorio insular, con una red que alcanzará, a finales de 2026, los 100 puntos distribuidos por toda la isla. En este contexto de crecimiento, la feria Movelec arrancó este sábado en Arinaga, en el municipio de Agüimes, con una explanada repleta de vehículos eléctricos, libres de emisiones y adaptados a todos los gustos.

Desde primeras horas, el recinto ferial de Agüimes se convirtió en un constante ir y venir de familias, curiosos y vecinos que acudían bien con la intención de dar el salto al coche eléctrico, o bien para descubrir de cerca algunos de los modelos más llamativos del mercado. Aunque Movelec celebra ya su novena edición, en esta ocasión adquiere un protagonismo especial. El encarecimiento de los combustibles, tanto en España como a nivel internacional, marcado por la tensión en el estrecho de Ormuz y el conflicto en Irán, ha disparado el interés de la población por alternativas más sostenibles y económicas, lo que ha situado al vehículo eléctrico, además, en el centro del debate sobre la movilidad del presente y del futuro.

En este sentido, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, recalcó durante la primera jornada de la feria que el vehículo eléctrico ha dejado de ser una apuesta limitada al ámbito particular para convertirse en una prioridad creciente también para ayuntamientos y otras administraciones públicas, que avanzan hacia modelos de movilidad sostenibles.

“En la situación en la que estamos, y con lo que nos confirman fuentes científicas, millones de personas mueren en Europa cada año por la contaminación, también en Canarias, y los vecinos sufren afecciones coronarias, respiratorias y dermatológicas derivadas de la mala calidad del aire”, explicó.

De este modo, la celebración de esta feria en Arinaga contribuye directamente al impulso de este ecosistema y persigue avanzar hacia una isla más limpia y menos dependiente del exterior, especialmente en lo relativo a los combustibles fósiles. “Movelec se consolida como la feria más importante del sector del vehículo eléctrico en Canarias y hoy es una referencia imprescindible no solo en Gran Canaria, sino en todo el Archipiélago”, recalcó el presidente.

No obstante, es el encarecimiento del petróleo lo que se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los residentes en las islas, especialmente tras la notable subida del precio de la gasolina en los últimos meses. Este contexto ha impulsado un creciente interés por alternativas más económicas y sostenibles.

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En este sentido, el consejero de Medio Ambiente y Energía del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, señaló que “un estudio publicado recientemente refleja que en España ha aumentado un 150% el interés de las familias en adquirir un vehículo eléctrico”. Asimismo, el consejero destacó la diferencia de costes entre ambos modelos de movilidad: mientras recorrer 100 kilómetros con un coche de combustible fósil supone un gasto medio de ocho euros, en un vehículo eléctrico —incluso con la tarifa más elevada— el coste se sitúa en torno a 1,75 euros.