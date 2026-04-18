La Feria Kilómetro 0 Gran Canaria arranca en Valleseco con la participación de 45 productores de toda la isla

La Feria Km.0 Gran Canaria recaló este sábado en el municipio de Valleseco con la inauguración de su 37ª edición, en un acto que contó con la presencia de la consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, y el alcalde del municipio, José Luis Rodríguez.

La cita, que se celebra durante este fin de semana en la Plaza de San Vicente Ferrer en horario de 09:00 a 14:00 horas, reúne a 45 productores procedentes de 16 municipios de la isla, consolidándose como un evento de referencia en la promoción del producto local y el consumo sostenible.

Durante el recorrido por los diferentes puestos, la consejera destacó el papel de la feria como herramienta de impulso al sector primario y a la economía de proximidad. "La Feria Km.0 es un ejemplo claro de cómo el producto local genera economía, identidad y oportunidades en nuestros municipios. Aquí se pone en valor el trabajo de quienes producen en la isla y se facilita el contacto directo con la ciudadanía", señaló.

En esta línea, Minerva Alonso subrayó que "desde el Cabildo seguimos apostando por iniciativas que fortalecen el tejido productivo local y promueven un modelo de consumo más sostenible y consciente".

Valleseco acoge por segunda vez esta feria, posicionándose como un enclave destacado en la producción agroalimentaria insular, especialmente en la elaboración de sidra. En esta edición participan dos sidrerías locales, Sidras Tuscany y Sidras El Lagar de Valleseco, junto a otros productores del municipio como Quesos Cardona, Miel Macaronesia, Horneando Sueños y Viveros Leti Flor, que contribuyen a visibilizar la riqueza productiva de la zona.

Además, esta edición incorpora seis nuevos productores, que se suman a los más de 380 participantes que han formado parte de las distintas ediciones de la Feria Km.0 Gran Canaria desde su creación, reflejando el crecimiento y consolidación de esta iniciativa.

La Feria Km.0 Gran Canaria en Valleseco es posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de este municipio y el Cabildo de Gran Canaria a través del programa Gran Canaria Me Gusta que gestiona la Cámara de Comercio de Gran Canaria, junto a otras instituciones.

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Entre los principales objetivos de esta iniciativa destacan la dinamización de la economía local, la promoción del consumo de productos de proximidad, el fomento de hábitos sostenibles y el apoyo a quienes contribuyen a la preservación del paisaje y la identidad del territorio.