Gáldar albergará la salida de la 360º The Challenge Gran Canaria 2026

Gáldar será este año el epicentro desde el que arranque una aventura que pocos seres humanos son capaces de completar. El municipio del norte de Gran Canaria acogerá la salida de la 360º The Challenge Gran Canaria 2026, undécima edición de una de las pruebas de autosuficiencia más exigentes y reconocidas a nivel internacional en el mundo del trail running.

La competición se disputará del 4 al 8 de noviembre y pondrá a prueba a sus participantes con un recorrido de más de 240 kilómetros y un desnivel positivo superior a los 12.000 metros a lo largo de cinco días de extrema dureza.

La prueba, nacida en 2017, ha consolidado su posición como referencia mundial gracias a un formato único: el recorrido se desvela solo diez días antes de la salida, no está balizado y discurre por condiciones naturales cambiantes. El dominio de la orientación, la gestión del sueño y una logística personal impecable son los factores determinantes para llegar a la meta. Las bases de vida, distribuidas a lo largo del trazado, representan los únicos puntos de apoyo disponibles para los corredores.

Un legado de éxito

La pasada edición de 2025 marcó un récord histórico de participación con 107 atletas de 22 nacionalidades, de los que 84 lograron finalizar el desafío. Entre los hitos de ese año destaca el triunfo de José Bordón, primer canario en alzarse con la victoria absoluta, así como el podio femenino liderado por la vencedora Anita Lehmann, escoltada por las canarias Nira Castro y Guacimara Suárez. Además, la cita batió récords de audiencia con un streaming de 30 horas de emisión en directo.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, subrayó el valor de este anuncio para el municipio, calificando la prueba como un acontecimiento único en su género: "Gáldar será el origen de lo imposible. Esto no es solo una carrera, es una prueba de supervivencia pura".

Sosa destacó además el carácter transformador de la cita para la proyección internacional del municipio: "No solo acogemos una salida, encendemos la chispa de una de las aventuras más extremas del calendario internacional. Desde Gáldar se escribirá la historia; aquí comenzará todo".

Por su parte, Carlos González, director de la 360º The Challenge Gran Canaria, apunto que el hecho de que Gáldar acoja la salida "es una noticia que refuerza el carácter único de esta prueba". "Hablamos de un municipio con una identidad muy marcada, con historia, paisaje y personalidad, que encaja perfectamente con el espíritu de autosuficiencia y aventura extrema que define a la 360º The Challenge Gran Canaria", añadió.

Sobre la prueba, González resaltó sus peculiaridades que la convierten en una carrera única: "En apenas una década hemos construido una prueba reconocida a nivel mundial, que atrae a corredores de perfiles muy específicos, preparados para afrontar un desafío total. Cada edición es diferente, imprevisible, y eso es precisamente lo que la convierte en algo tan especial".

Con esta undécima edición, Gáldar se convierte no solo en escenario deportivo, sino en el símbolo de resistencia desde el que arranca una de las aventuras más épicas del planeta.

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La 360º The Challenge Gran Canaria está organizada por Arista Eventos, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Promotur – Islas Canarias; Ayuntamiento de Gáldar; Ayuntamiento de Tejeda; Joma y Fred. Olsen Express; y la colaboración de las empresas Aguas de Teror, Pepsi, Gofio La Piña, Bonflex, Provital e Inetel.