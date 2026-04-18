Muere Domingo Marrero Betancor, “Domingo el Burrero”, figura muy querida del deporte de San Bartolomé de Tirajana

La comunidad deportiva de San Bartolomé de Tirajana despide con tristeza a Domingo Marrero Betancor, conocido y apreciado por todos como “Domingo el Burrero”, una figura muy vinculada durante años al deporte local y al trabajo diario junto a la Concejalía de Deportes del municipio. Su fallecimiento ha causado una honda conmoción entre compañeros, amistades, deportistas y vecinos que compartieron con él etapas de trabajo, convivencia y dedicación al tejido deportivo sureño.

La noticia de su muerte supone un golpe especialmente doloroso para quienes lo trataron de cerca. No solo por su prolongada vinculación con el área deportiva municipal, sino también por el recuerdo que deja como una persona cercana, comprometida y generosa. Quienes coincidieron con él destacan precisamente eso: su manera de estar, su trato humano y su disposición permanente a colaborar en todo lo que hiciera falta. En el deporte municipal, donde muchas veces el trabajo discreto sostiene el funcionamiento diario, perfiles como el suyo suelen convertirse con el paso del tiempo en nombres imprescindibles.

Domingo Marrero Betancor formó parte durante muchos años del entorno de la Concejalía de Deportes de San Bartolomé de Tirajana, un área con una larga actividad institucional dentro del municipio y con presencia estable en el portal administrativo de la villa. El Ayuntamiento mantiene además una estructura específica para sus servicios y programas deportivos en su web municipal.

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Su pérdida trasciende el ámbito administrativo o deportivo en sentido estricto. La dimensión humana del homenaje que hoy recibe muestra hasta qué punto Domingo el Burrero era una persona estimada dentro de la vida cotidiana del municipio. En localidades donde el deporte funciona también como espacio de encuentro social, quienes trabajan durante años con clubes, eventos, instalaciones y deportistas terminan dejando una huella que va mucho más allá de los resultados o de los cargos.