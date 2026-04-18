Una web reúne en un solo calendario toda la oferta cultural de Gran Canaria

En una isla donde la actividad cultural no deja de crecer pero sigue escondida entre decenas de páginas, perfiles y agendas inconexas, hay quien ha decidido poner orden. El informático grancanario Alejandro Alonso Déniz, vecino de Las Torres, ha impulsado prácticamente en solitario Calendario de Eventos Gran Canaria, aunque reconoce el respaldo clave de profesionales y colaboradores que han contribuido al crecimiento del proyecto desde sus primeras etapas, el calendario con todos los eventos de Gran Canaria, una plataforma que centraliza en un único lugar la oferta cultural, social y de ocio de la isla. Una herramienta que responde a una necesidad tan cotidiana como frustrante: saber qué hacer sin perderse entre tanta información.

Porque el problema nunca fue la falta de planes. “Aquí hay cosas de muy buena calidad, el problema es que no se venden”, resume. Y en esa frase está la clave de todo. Durante años, encontrar conciertos, exposiciones o actividades implicaba saltar entre redes sociales, webs institucionales mal actualizadas o recomendaciones boca a boca. Demasiado esfuerzo para algo que debería ser sencillo.

Su proyecto no nace desde una institución ni responde a una estrategia pública. Tampoco a una subvención ni a una gran inversión. Nace de algo mucho más reconocible: la necesidad personal de organizarse y, casi sin darse cuenta, la de decenas de personas a su alrededor. Lo que empezó como un calendario privado en el que apuntaba planes para no olvidarlos terminó creciendo, primero como documento compartido, después como una web básica y hoy como una plataforma con cientos de eventos semanales, filtros avanzados y una comunidad que no deja de crecer.

“Veía un evento en Instagram o en Facebook… y luego se me olvidaba. Sabía que lo había visto, pero no dónde”, recuerda. Esa saturación de información, cada vez más común, fue el detonante definitivo. Frente a eso, su propuesta es radicalmente simple: concentrarlo todo, ordenarlo y hacerlo útil.

Vista general de Calendario de Eventos Gran Canaria, la plataforma digital que reúne en un solo espacio la agenda cultural, deportiva y de ocio de la isla con filtros por municipio, categoría, edad y fechas. / La Provincia

A partir de ahí, el crecimiento fue casi natural. Primero, como una herramienta útil dentro de su propio entorno. Después, como una solución que empezaba a correr de boca en boca. Y finalmente, como un proyecto que hoy maneja volúmenes que evidencian algo que durante años pasó desapercibido: la actividad cultural en Gran Canaria no solo existe, sino que es mucho más amplia de lo que parece.

En ese camino, Alonso también pone en valor a quienes le han tendido la mano: Aday Almeida, autor del logotipo y apoyo en los comienzos; Etnonautas, con asesoramiento SEO y estrategia; ReglaDe3, con diseño web y orientación técnica; SupersickStudio, responsable de la imagen en redes sociales; Jorge Padrón, de Agencia Kultur, por sus consejos y contactos; y Toni Lemus, entre otras personas que han respaldado la iniciativa desde distintos ámbitos.

Con más de 2.000 seguidores en Instagram y una comunidad en crecimiento, la plataforma ha ido ganando visibilidad de forma orgánica, sin grandes campañas ni inversión detrás. Actualmente registra una media de 1.330 visitas diarias, supera las 2.000 durante muchos fines de semana y ha alcanzado picos cercanos a las 5.000 en fechas señaladas, manteniendo además una tendencia ascendente.

“Los mejores fines de semana hemos llegado a tener 280 eventos”, explica. Una cifra que desmonta esa idea instalada de que en la isla “no hay nada que hacer”. Lo que ocurre, insiste, es que la información está dispersa.

Una agenda frente al caos informativo

Ese es, probablemente, el mayor problema estructural al que se enfrenta el sector. Cada ayuntamiento publica su propia agenda —cuando la mantiene—, las áreas de cultura, juventud o bibliotecas funcionan por separado, y muchas iniciativas independientes directamente no aparecen en canales oficiales. El resultado es un mapa fragmentado donde encontrar un plan depende más de la casualidad que de un sistema eficaz.

“Las fuentes están súper atomizadas”, resume con claridad.

Ahí es donde entra en juego Calendario de Eventos Gran Canaria. La plataforma no solo recopila información, sino que la ordena y la hace navegable. El usuario puede entrar, elegir un día concreto y ver qué ocurre. Sin ruido. Sin tener que saltar entre diez pestañas abiertas. Sin depender de un algoritmo.

Además, permite afinar la búsqueda hasta niveles poco habituales en este tipo de herramientas. Se puede filtrar por municipio, por tipo de actividad, por edad —incluyendo planes infantiles— o incluso por precio. Una funcionalidad especialmente demandada. “Mucha gente me pedía cosas para niños y las añadí. Ahora hay fines de semana con 15 eventos infantiles”, señala.

Todo eso se sostiene, sin embargo, sobre una base poco visible: horas y horas de trabajo. Porque, a diferencia de otras plataformas, aquí no hay automatización total.

“En los últimos tiempos he desarrollado herramientas de automatización muy útiles, pero todo pasa siempre por una última revisión personal. No se publica nada automáticamente”, insiste.

Cada evento pasa por un filtro manual. Se revisa, se corrige y se valida antes de publicarse. Una decisión que ralentiza el proceso, pero que garantiza cierta calidad en un entorno donde cualquiera puede publicar información sin control.

El proyecto, además, mantiene una filosofía abierta. Cualquier persona u organización puede subir eventos de forma gratuita. También pueden hacerlo a través de redes sociales o correo. Y, si lo desean, contar con su propio espacio dentro de la web como organizadores.

Esa vocación de servicio público convive, sin embargo, con la realidad económica. Porque sacar adelante una plataforma así no es sencillo.

Un proyecto que se sostiene a base de constancia

“Llevo dos años y medio y aún no se está monetizando como me gustaría, está muy lejos de dar para un sueldo”, reconoce. Una cifra que contrasta con el volumen de trabajo invertido. “Esto te tiene que gustar mucho”.

Y le gusta. Se nota cuando habla del proyecto. También cuando explica que ha llegado a dedicar jornadas de más de doce horas para sacarlo adelante, especialmente en momentos clave.

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El modelo de ingresos, de momento, es sencillo: mantener la publicación gratuita y ofrecer opciones de visibilidad extra para quienes quieran destacar sus eventos. Apariciones en portada, posicionamiento preferente o difusión en redes sociales y y banners de publicidad en la web.