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La Aemet actualiza altas temperaturas y calima en Canarias para hoy domingo: máximas de más de 30 grados

Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife volverán a notar calor anómalo para abril, con ambiente seco, polvo en suspensión y rachas fuertes en zonas altas

Previsión del tiempo en Canarias (del 13 al 19 de abril)

Previsión del tiempo en Canarias (del 13 al 19 de abril)

La Provincia

Renata Domingo

La Aemet mantiene para este domingo un episodio de calor poco habitual en Canarias, con temperaturas que volverán a superar los 30 grados en varias zonas del archipiélago. A este ambiente cálido se sumarán la calima y el viento intenso en medianías y cumbres, donde no se descartan rachas muy fuertes.

Las dos capitales canarias alcanzarán los 28 grados, mientras que en puntos del interior y oeste de algunas islas los termómetros podrían llegar hasta los 34 grados. El ambiente será más seco y con visibilidad reducida por el polvo en suspensión, especialmente en zonas altas y medianías.

En la costa predominarán los vientos flojos o moderados, aunque en zonas elevadas soplarán con mayor intensidad. También existe una baja probabilidad de lluvias débiles acompañadas de tormenta aislada a primeras horas en Gran Canaria y Tenerife.

El estado del mar será de marejada, con viento del este o sureste y mar de fondo del norte o noroeste de entre 1 y 2 metros.

LANZAROTE — Calor fuerte y calima

Nubes medias y altas al inicio, tendiendo a poco nuboso desde la tarde. Se superarán los 30 grados en muchas zonas, con hasta 34 en interior y oeste. Viento del este moderado, más intenso en el oeste.

Arrecife: 21 / 28 °C

FUERTEVENTURA — Ambiente muy cálido

Intervalos nubosos al principio y cielos más despejados desde mediodía. Más de 30 grados en amplias zonas, con posibles 34 en interior y oeste. Calima y viento con alguna racha fuerte.

Puerto del Rosario: 21 / 26 °C

GRAN CANARIA — Calor y posible tormenta aislada

Nubes medias y altas, con baja probabilidad de goterones o tormenta a primeras horas. Más de 30 grados en medianías y costas del suroeste. Rachas muy fuertes en cumbres y vertientes norte y oeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 20 / 28 °C

TENERIFE — Mucho calor en medianías

Intervalos nubosos con pequeña opción de lluvia débil o tormenta temprana en zonas altas. Más de 30 grados en medianías y puntos bajos del sur y norte metropolitano. Viento fuerte en cumbres centrales.

Santa Cruz de Tenerife: 19 / 28 °C

LA GOMERA — Temperaturas algo más bajas

Poco nuboso, con algunas nubes al inicio y final del día. Calima en altura, bajando al final. Máximas en descenso respecto a jornadas previas.

San Sebastián de La Gomera: 20 / 28 °C

LA PALMA — Baja ligeramente el calor

Predominio de cielos poco nubosos. Calima durante buena parte del día. Temperaturas en descenso y viento fuerte en zonas altas del norte.

Santa Cruz de La Palma: 19 / 25 °C

EL HIERRO — Menos calor y viento en altura

Poco nuboso con algunas nubes al principio y final. Calima en medianías y zonas altas. Descenso ligero de temperaturas y viento moderado a fuerte en cumbres.

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