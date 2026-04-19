La Aemet actualiza altas temperaturas y calima en Canarias para hoy domingo: máximas de más de 30 grados

La Aemet mantiene para este domingo un episodio de calor poco habitual en Canarias, con temperaturas que volverán a superar los 30 grados en varias zonas del archipiélago. A este ambiente cálido se sumarán la calima y el viento intenso en medianías y cumbres, donde no se descartan rachas muy fuertes.

Las dos capitales canarias alcanzarán los 28 grados, mientras que en puntos del interior y oeste de algunas islas los termómetros podrían llegar hasta los 34 grados. El ambiente será más seco y con visibilidad reducida por el polvo en suspensión, especialmente en zonas altas y medianías.

En la costa predominarán los vientos flojos o moderados, aunque en zonas elevadas soplarán con mayor intensidad. También existe una baja probabilidad de lluvias débiles acompañadas de tormenta aislada a primeras horas en Gran Canaria y Tenerife.

El estado del mar será de marejada, con viento del este o sureste y mar de fondo del norte o noroeste de entre 1 y 2 metros.

LANZAROTE — Calor fuerte y calima

Nubes medias y altas al inicio, tendiendo a poco nuboso desde la tarde. Se superarán los 30 grados en muchas zonas, con hasta 34 en interior y oeste. Viento del este moderado, más intenso en el oeste.

Arrecife: 21 / 28 °C

FUERTEVENTURA — Ambiente muy cálido

Intervalos nubosos al principio y cielos más despejados desde mediodía. Más de 30 grados en amplias zonas, con posibles 34 en interior y oeste. Calima y viento con alguna racha fuerte.

Puerto del Rosario: 21 / 26 °C

GRAN CANARIA — Calor y posible tormenta aislada

Nubes medias y altas, con baja probabilidad de goterones o tormenta a primeras horas. Más de 30 grados en medianías y costas del suroeste. Rachas muy fuertes en cumbres y vertientes norte y oeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 20 / 28 °C

TENERIFE — Mucho calor en medianías

Intervalos nubosos con pequeña opción de lluvia débil o tormenta temprana en zonas altas. Más de 30 grados en medianías y puntos bajos del sur y norte metropolitano. Viento fuerte en cumbres centrales.

Santa Cruz de Tenerife: 19 / 28 °C

LA GOMERA — Temperaturas algo más bajas

Poco nuboso, con algunas nubes al inicio y final del día. Calima en altura, bajando al final. Máximas en descenso respecto a jornadas previas.

San Sebastián de La Gomera: 20 / 28 °C

LA PALMA — Baja ligeramente el calor

Predominio de cielos poco nubosos. Calima durante buena parte del día. Temperaturas en descenso y viento fuerte en zonas altas del norte.

Santa Cruz de La Palma: 19 / 25 °C

EL HIERRO — Menos calor y viento en altura

Poco nuboso con algunas nubes al principio y final. Calima en medianías y zonas altas. Descenso ligero de temperaturas y viento moderado a fuerte en cumbres.

Valverde: 14 / 24 °C