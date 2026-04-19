Francisco Cabrera Panasco, presidente del Colegio de Dentistas: «Queremos ampliar la cobertura que se les ofrece a los menores»

¿Cuáles serán sus principales prioridades al frente del Colegio de Dentistas de Las Palmas en este nuevo mandato?

El respaldo recibido nos ofrece cuatro años para reforzar nuestras líneas estratégicas, incorporar mejoras y afrontar nuevos desafíos. Queremos que el Colegio sea una herramienta cada vez más útil para los dentistas y un apoyo real en su vida profesional. Conectar con los jóvenes y potenciar su integración en la vida colegial es uno de los retos que nos marcamos en esta nueva etapa. Es importante que conozcan todo el potencial del Colegio para su crecimiento profesional.

¿Qué balance hace de su gestión anterior y qué aspectos considera que aún necesitan mejorar?

En los últimos años, hemos consolidado áreas claves, como la jurídica, y hemos mantenido una formación de calidad, estable y gratuita. También hemos avanzado en transparencia y gestión, con cuentas auditadas y presupuestos anuales aprobados por unanimidad. Seguiremos mejorando los servicios colegiales y acompañando a los colegiados, especialmente en sus primeras etapas, además de reforzar nuestra colaboración en salud pública.

En la actualidad, ¿cuáles son los mayores retos de la profesión odontológica?

Estamos muy presentes en los cambios normativos que afectan a la profesión. La principal preocupación ahora mismo se sitúa en las reformas de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y del anteproyecto del Estatuto Marco. Es fundamental el reconocimiento adecuado del dentista como profesional sanitario, según su formación, competencias y responsabilidad asistencial. Sin embargo, el modelo de clasificación planteado puede generar desequilibrios o situar a la odontología en desventaja. Preservar nuestras competencias clínicas y lograr el desarrollo de las especialidades odontológicas es clave para la calidad asistencial y la protección de los pacientes.

¿Qué medidas piensa impulsar para apoyar a los dentistas jóvenes que comienzan su carrera?

El apoyo a los dentistas jóvenes es una prioridad, especialmente en un contexto cada vez más exigente y competitivo. Por un lado, les facilitamos formación continua y específica en áreas de alta demanda clínica y legal. También trabajamos en facilitar su acceso al mercado laboral a través de nuestra bolsa de empleo y les ofrecemos asesoramiento gratuito para el desarrollo de su ejercicio profesional. En definitiva, el Colegio está con ellos en sus primeros pasos y les da herramientas para desarrollar su carrera con seguridad y confianza.

«Tenemos por delante el desafío de mejorar la asistencia odontológica en la sanidad pública»

¿Cree que hace falta aumentar el número de dentistas en las unidades de Salud Oral de Atención Primaria?

El número de dentistas en Atención Primaria debe ser acorde con la carga asistencial. Tenemos por delante el desafío de ampliar la asistencia odontológica en la sanidad pública desde las unidades de Salud Oral y los hospitales, ante las prestaciones de la actual cartera de servicios y la cobertura incluida en el Plan de Salud Bucodental en Canarias.

Según los datos correspondientes al cierre de 2025, apenas el 25% de los menores accede al Programa de Atención Dental Infantil de Canarias (Padican). ¿En qué cree que está fallando el sistema?

El Padican es un buen programa y ofrece prestaciones muy completas de forma gratuita, pero el principal problema es que no está llegando lo suficiente a la población. A pesar de los esfuerzos, sigue faltando información y concienciación por parte de las familias sobre la importancia de la revisión dental desde edades tempranas. De hecho, seguimos viendo datos preocupantes, como que un porcentaje significativo de menores nunca ha ido al dentista, lo que evidencia que el problema no es solo de acceso, sino, fundamentalmente, de hábitos y cultura preventiva.

¿Qué acciones quiere emprender en esta nueva etapa para mejorar la cobertura y la eficacia de este programa?

El Padican cumple con uno de los fines del Coelp, que es la protección de la salud bucodental y, para su óptimo desarrollo, desde la comisión de seguimiento del programa trabajamos para ampliar la red de dentistas adscritos y presentamos propuestas de mejora antes de cada renovación anual. Queremos lograr la inclusión de nuevas prestaciones que amplíen la cobertura dada a los menores.

«En la última legislatura, logramos 12 sentencias condenatorias por intrusismo»

En los últimos años, ha aumentado la preocupación por el intrusismo profesional. ¿Qué estrategias han adoptado para luchar contra este conflicto?

La lucha contra el intrusismo es una cuestión clave y se articula, sobre todo, a través de la vía jurídica. Analizamos cada caso y, cuando procede, iniciamos acciones legales. Actuamos de oficio o a partir de denuncias, personándonos como acusación particular. Gracias a este trabajo, en la última legislatura logramos 12 sentencias condenatorias firmes por intrusismo, estafa y lesiones. Actualmente, contamos con casi una decena de procedimientos en curso. Mantenemos una labor constante de vigilancia y de concienciación para proteger tanto a la profesión como a los pacientes

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¿Cómo está afectando la evolución tecnológica al ejercicio de la odontología?

Las nuevas tecnologías, la digitalización y la inteligencia artificial han adquirido un enorme desarrollo en nuestra profesión y aportan grandes beneficios a nuestros pacientes, pues nos permiten realizar mejores diagnósticos y tratamientos personalizados menos invasivos, más rápidos, sencillos y predecibles.