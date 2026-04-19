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Gáldar recupera la memoria del lino en Risco Caído y las Montañas Sagradas

Un proyecto pionero rescata los testimonios de los últimos testigos de una tradición desaparecida hace más de 70 años

Gáldar presenta la memoria del lino en Risco Caído y las Montañas Sagradas

Gáldar presenta la memoria del lino en Risco Caído y las Montañas Sagradas

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Gáldar presenta la memoria del lino en Risco Caído y las Montañas Sagradas / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Gáldar ha dado un paso clave en la recuperación de su patrimonio etnográfico con la presentación del proyecto dedicado a rescatar la memoria del lino en Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Se trata de una investigación pionera que ha logrado documentar los testimonios de las últimas personas que cultivaron, hilaron y trabajaron esta fibra en este enclave declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO .

El acto, celebrado en el Museo Agáldar, puso en valor la importancia de conservar estos saberes tradicionales que durante décadas han permanecido únicamente en la memoria oral. La iniciativa no solo recupera una actividad desaparecida hace más de 70 años, sino que la convierte en una herramienta de conocimiento accesible para investigadores, centros educativos y la ciudadanía.

El proyecto ha permitido recopilar entrevistas audiovisuales, material fotográfico histórico y documentación sobre todo el proceso de elaboración del lino, desde su cultivo hasta su transformación en tejido. Todo este contenido ya está disponible en una plataforma digital de acceso libre, concebida como una base documental abierta para futuras investigaciones y proyectos culturales.

Además de la labor de archivo, la iniciativa también mira al presente y al futuro. En los últimos años se ha reintroducido el cultivo del lino en el paisaje cultural, con experiencias de siembra que buscan devolver esta práctica al territorio y vincularla al desarrollo local.

La propuesta incluye también espacios expositivos permanentes y acciones divulgativas que conectan tradición, agricultura y patrimonio, con el objetivo de reforzar la identidad cultural de las medianías de Gran Canaria.

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Con este proyecto, Gáldar no solo recupera una parte de su historia, sino que abre una nueva vía para preservar y transmitir un legado que forma parte esencial de su identidad.

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