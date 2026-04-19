Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pelea La IsletaTragedia en TenerifeCalima CanariasDesaparecido en TenerifeAccidente mortal La GomeraMural Las AlcaravanerasUD Las Palmas
instagramlinkedin

Indignación en la Charca de Maspalomas: vuelven a saltarse el vallado del espacio protegido para hacerse fotos

La escena, denunciada en la tarde del sábado 18 de abril, reabre el debate sobre la falta de respeto a uno de los enclaves ambientales más delicados del sur de Gran Canaria, donde la presión humana sigue poniendo en riesgo un espacio de alto valor ecológico

Dos turistas invaden la zona protegida de la Charca de Maspalomas para hacerse fotos

Dos turistas invaden la zona protegida de la Charca de Maspalomas para hacerse fotos

Bruno Betancor

Bruno Betancor

San Bartolomé de Tirajana

Hay imágenes que explican por sí solas un problema que en Canarias ya no puede despacharse como una simple anécdota. La tarde de este sábado 18 de abril, en la Charca de Maspalomas, se habría vuelto a producir una escena tan conocida como frustrante: dos turistas dentro del área vallada del espacio protegido, en una zona en la que está prohibido acceder, presuntamente para sacarse fotos. No es un detalle menor. Tampoco una travesura sin consecuencias. Es la prueba de que, pese a la señalización, las campañas informativas y el valor ambiental sobradamente conocido del lugar, todavía hay quienes siguen creyendo que un paisaje excepcional es solo un decorado para su álbum personal.

La denuncia llega acompañada de una sensación que comparten muchos residentes y visitantes responsables: coraje, impotencia y cansancio. Porque no se trata únicamente de incumplir una norma visible. Se trata de irrumpir en un enclave que exige respeto. Hay espacios donde la belleza invita a mirar, no a invadir. Y la Charca de Maspalomas es uno de ellos.

Los turistas paseando.

Los turistas paseando. / La Provincia

La escena denunciada esta tarde conecta además con otra ocurrida hace apenas unos días. El pasado 9 de abril, según el relato facilitado, se repitió un comportamiento similar en las Dunas de Maspalomas, con visitantes caminando por donde no debían, traspasando límites evidentes en busca de la imagen perfecta. La repetición de estos episodios revela un problema de fondo: una parte de quienes llegan a este entorno sigue sin asumir que está entrando en un espacio natural protegido, no en un parque temático ni en una postal sin reglas.

Noticias relacionadas y más

La Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas es uno de los enclaves más emblemáticos de Gran Canaria y de todo el archipiélago. Se trata de un espacio protegido que ronda las 400 hectáreas y que integra un sistema dunar, un palmeral y una laguna salobre como la propia Charca, hábitats de enorme singularidad dentro de Canarias. Su valor ecológico ha sido reconocido por la normativa autonómica y por los instrumentos de planificación específicos aprobados para su conservación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un artista canario devuelve la vida a una fachada abandonada de Las Alcaravaneras con un mural artístico
  2. Pelea multitudinaria en La Isleta: un detenido y buscan a más implicados
  3. Pastelas de pollo, bocadillos de jamón serrano y dulces marroquíes: la fusión se saborea en esta cafetería de Las Palmas de Gran Canaria
  4. Un juez confirma la multa: despedir a una empleada de baja médica tras vigilarla le cuesta 7.501 euros a una empresa
  5. Mario Benítez, agricultor en Valsequillo: «El 98% del millo para el gofio en Gran Canaria viene de Argentina»
  6. El embalse de Valleseco, en el aire: el Ayuntamiento consulta a los vecinos tras la oposición al proyecto de interés regional
  7. La Aemet alerta de más calima en Canarias durante el domingo: estas son las islas con peor calidad de aire
  8. La afición de la UD Las Palmas pita a Kirian y el '20' se rebela

Indignación en la Charca de Maspalomas: vuelven a saltarse el vallado del espacio protegido para hacerse fotos

Indignación en la Charca de Maspalomas: vuelven a saltarse el vallado del espacio protegido para hacerse fotos

La Aemet actualiza altas temperaturas y calima en Canarias para hoy domingo: máximas de más de 30 grados

Los antiguos apartamentos Tagoror de Playa del Inglés ganan 18 habitaciones y será un hotel cuatro estrellas lujo

Los antiguos apartamentos Tagoror de Playa del Inglés ganan 18 habitaciones y será un hotel cuatro estrellas lujo

La batalla judicial en Gran Canaria por las miles de licencias VTC

La batalla judicial en Gran Canaria por las miles de licencias VTC

Paco Larraz rescata la tradición de las pelotas de garepas de platanera en El Puertillo de Arucas

Paco Larraz rescata la tradición de las pelotas de garepas de platanera en El Puertillo de Arucas

Telde cierra las II Jornadas del Berro con un mercadillo agrícola y degustaciones en San Gregorio

Telde cierra las II Jornadas del Berro con un mercadillo agrícola y degustaciones en San Gregorio

El 51% de los coches eléctricos de Canarias están en Gran Canaria: arranca la feria Movelec en Agüimes y estas son las ventajas de estos vehículos

El 51% de los coches eléctricos de Canarias están en Gran Canaria: arranca la feria Movelec en Agüimes y estas son las ventajas de estos vehículos

Un hospital del mar y de la conciencia en tierra firme: así curan en Telde a las especies marinas varadas que llegan a Canarias

Un hospital del mar y de la conciencia en tierra firme: así curan en Telde a las especies marinas varadas que llegan a Canarias
Tracking Pixel Contents