Movelec concluye con éxito su novena edición

Concluye con éxito de participación la novena edición del Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias, Movelec, que ha superado el número de asistentes de las cinco últimas ediciones confirmando el interés de la ciudadanía por la movilidad sostenible.

Cerca de 2.500 visitantes, récord de los últimos años, reafirman "el creciente interés de la ciudadanía por el vehículo eléctrico y por una forma de moverse más sostenible", aseguró el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, quien destacó también "la satisfacción de los expositores que están viendo cómo este sector sigue creciendo con fuerza en nuestra isla". "Gran Canaria está avanzando con pasos firmes hacia una movilidad más limpia, más eficiente y más accesible para todos y desde el Cabildo de Gran Canaria estamos acompañando esta transformación con ayudas, con infraestructuras y con planificación", apostilló.

Movelec concluyó hoy tras un nuevo taller de conducción eficiente impartido por Samuel Sánchez, especialista en vehículos eléctricos, y Carlos Larrodé, gerente de la Escuela Canaria de Conducción Eficiente, que dieron a los asistentes consejos y recomendaciones para ahorrar recursos al conducir vehículos eléctricos.

El vicepresidente de AUVE, presidente de la Comisión de Innovación de ASEPA y director de Autofácil, Álvaro Sauras, por su parte, cerró el programa de ponencias de esta novena edición del Salón del Automóvil, con una explicación sobre el Flash-Charging, la carga rápida que puede realizarse en menos de 10 minutos, y los diversos tipos de cargadores y modalidades.

La jornada del sábado finalizó con la intervención de Jorge Cristóbal Román, creador de contenido especializado en movilidad eléctrica y taxista en Madrid, que abordó la electrificación del taxi en España, "aún muy baja", siendo las provincias del norte las más electrificadas. Román habló de las ventajas de los vehículos eléctricos para los profesionales del taxi, como "el ahorro de dinero en combustible y mantenimiento, pero también la comodidad y la amplitud de los vehículos"; también habló de los miedos más comunes de la electrificación, entre ellos, la falta de puntos de recarga o la durabilidad de las baterías.

Román valoró las ayudas públicas que existen en Canarias para la adquisición de vehículos eléctricos para el sector y concluyó su ponencia animando a los profesionales del taxi a dar el salto a los coches eléctricos: "Que se lo compren, que solo es sentarse a echar cuentas".

La ponencia del taxista madrileño dio paso a una mesa redonda sobre 'La electrificación del taxi en Península y Canarias', en la que, además de Román, participaron el taxista canario Paco Reyes, y Albano Castillo, director de Astara Icamotor. Juntos reflexionaron, entre otros temas, sobre las mejores opciones de carga, la autonomía de las baterías, la potencia de los vehículos, el ahorro en mantenimiento y en combustible, el reciclaje del 96 % de sus componentes, las ayudas que ofrecen las administraciones públicas, etc.

La conclusión del debate fue clara y unánime: "La electrificación del taxi no es el futuro, es un presente sólido y constatado", en palabras de Paco Reyes; Román reforzó esta idea al señalar que "día que pasa sin que tengas un taxi eléctrico, día que estás perdiendo dinero", mientras que Albano fue aún más contundente al afirmar que "no hay ningún argumento que diga que el taxi no tenga que ser cien por cien eléctrico; el cien por cien de los taxis de Canarias deberían ser cien por cien eléctricos", apostilló.

En esa misma línea se pronunciaron los intervinientes de la mesa redonda sobre movilidad eléctrica en Canarias, Arturo Lang-Lenton, de icanCharge; Roberto Amorín, de Canary Charger; y Carmelo Santana, de la Asociación de Usuarios del Vehículo Eléctrico (AUVE), para quienes "la movilidad eléctrica comienza en casa", porque teniendo la posibilidad de poner cargador en casa, se facilita también el salto al coche eléctrico. Los expertos centraron el debate en las infraestructuras de recarga y subrayaron el desconocimiento que existe sobre el derecho individual de poner puntos de recarga en las viviendas.

Además del programa de ponencias y mesas redondas, los visitantes pudieron conocer las principales ayudas públicas de las que disponen los ciudadanos para la adquisición de vehículos eléctricos, así como de las últimas novedades de la industria representada en Movelec por una veintena de empresas y 14 marcas de coches y motos y 9 de otros servicios relacionados, como cargadores, talleres, etc.

Durante el fin de semana también han podido disfrutar de cursos prácticos de conducción, de los ya tradicionales test drives de las marcas participantes y de simuladores de conducción, que enriquecieron la visita de los interesados en la movilidad eléctrica que se acercaron durante el fin de semana al Recinto Ferial de Agüimes.

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Promovido por el Cabildo de Gran Canaria, y organizado por Infecar, Feria de Gran Canaria, Movelec, cuenta con el patrocinio del Consejo Insular de la Energía, y la colaboración de Cajasiete, el Ayuntamiento de Agüimes y la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE).