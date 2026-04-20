Alejandro Núñez, de Tierra del Fuego, participante en la Cumbre de Islas Sostenibles: "El ecoturismo pone en el centro a las personas y al medioambiente"

¿Podría poner ejemplos de turismo sostenible en Tierra del Fuego?

Estamos trabajando con la idea de levantar un geoparque con la Unesco. Es una tesis que estoy haciendo de mi tema doctoral. De alguna manera, se trata de observar lugares únicos en el mundo, con lagunas que tienen depósitos de cianobacterias que están formando los estromatolitos y que dieron origen a la vida biótica. Esto tiene que ver en cómo se puede hacer un turismo que vaya de la mano con las comunidades locales; en nuestro caso, con las comunidades indígenas.

¿Cómo se puede llevar a cabo?

Creemos que puede existir un intercambio de experiencias en esta Cumbre y escuchar a otras islas que han solucionado problemas respecto al impacto de actividades turísticas en territorios que son frágiles. Por ejemplo, en Gran Canaria han solucionado bastante bien el problema de la escasez de agua potable con desalinización. Soy médico veterinario de formación, pero estoy estudiando un doctorado en ecoturismo porque siento que de las actividades económicas de las islas, el turismo responsable, justo, comunitario e inclusivo y sostenible, es la más amigable con la naturaleza porque permite transformar las islas con ayuda de los visitantes.

¿Qué papel juega el ecoturismo en territorios insulares?

Debería ser el pilar de las actividades que se realizan en las islas. El ecoturismo pone en el centro a las personas que habitan en el territorio y el medio ambiente. Los residentes queremos trabajo, queremos economía, pero también ver cómo podemos trabajar la reforestación o la conservación de humedales. Y entender que cohabitamos un territorio que estamos arrendando, pero que debe ser amigable con el medio ambiente que nos permite vivir.

¿Cómo se compatibiliza el turismo con la conservación de espacios naturales?

En nuestro caso, tenemos políticas para parques nacionales, protección de monumentos naturales, zonas de interés turísticos… Lo primero es tener un diagnóstico para establecer una buena planificación. En Tierra del Fuego convivimos con actividades tradicionales como la ganadería y la agricultura. El desafío es escuchar a quienes ya han resuelto esto. Tenemos que aprender viendo al hermano mayor que lleva más tiempo trabajando y que está aportando al planeta con un sistema ecoturístico relevante, como es Costa Rica, por ejemplo. Lo más importante de Island Innovation es que nos trae para conversar y compartir proyectos que han funcionado y también aquellos que no han funcionado.

¿Puede poner algún ejemplo de proyectos que no hayan funcionado?

En el tema del ecoturismo los proyectos que no funcionan tienen que ver, por ejemplo, con la introducción de especies que no son nativas. En algunos territorios se han querido plantar árboles pensando en contribuir a la vegetación, el oxígeno o las aves. Pero, en ocasiones por desconocimiento, se plantan especies como pinos o eucaliptos que por efecto del calor se pueden incendiar de forma más rápida que las especies nativas.

¿Las islas son más vulnerables a los efectos del cambio climático?

Sí. Las islas tienen tres problemas que se ven hoy en día y que tenemos que solucionar como isleños: una es la aceleración del cambio climático. Tenemos que pasar de la mitigación a la adaptación, sin olvidar otros dos grandes problemas, como son la biodiversidad de las islas y la contaminación. Pero no se trata de desarrollar actividades enfocadas a las consecuencias, sino de trabajar en la educación y en la normativa para fomentar la sensibilidad ambiental, y en la fiscalización de las políticas públicas.

¿Qué se necesita para que este tipo de encuentros vayan más allá de declaraciones de intenciones?

Tiene que haber apoyo de la industria y del sistema público. Es importante hacer las cosas mancomunadas y buscar soluciones de la mano de académicos, científicos o universidades, junto a estudiantes, población local, industria y políticos. Para finalmente establecer un acuerdo o un acta de acciones que no sea un abrazo global, sino que permita continuar proyectos colaborativos entre islas.