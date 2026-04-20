Artebirgua: la investigación de un topónimo indígena que "se comió" Artenara y que desvela la historia de Gran Canaria

La Conquista castellana transformó la realidad cotidiana de los antiguos aborígenes canarios. Este proceso se reflejó en su distribución territorial y la toponimia que, ante la escasez de registros escritos y el nacimiento de nuevas denominaciones concedidos a los invasores, dejó en el olvido nombres nativos por muy importantes que llegaron a ser. Uno de ellos fue el de Artebirgua, el nombre que recibía en la Cumbre grancanaria limítrofe con Tirma y Tamadaba un término municipal indígena, pese a haber alcanzado una gran relevancia social como territorio geográfico y de esplendor económico como granero ancestral.

El investigador Víctor Perera (Las Palmas de Gran Canaria, 1981, aunque oriundo de Artenara) expuso los trazos de años de investigación sobre la toponimia de la Cumbre durante una conferencia en Guía titulada 'La investigación de la toponimia indígena: el caso de Artebirgua', dentro del ciclo de charlas organizado por el concejal de Cultura, Julián Melián, bajo el epígrafe de 'Mis sábados con Néstor Álamo'. Perera señala que Artebirgua tuvo un uso frecuente entre los siglos XVI y XVII, pese a que hoy ha desaparecido. El motivo radica en que "se lo comió Artenara y Acusa", señala el también licenciado en Derecho y premio de investigación Chil y Naranjo en 2021, para explicar de forma gráfica su evolución hasta nuestros días.

De Artebirgoa a Artibirgua

La denominación de Artebirgua podría entenderse en su traducción como Caserío de Cuevas. En la documentación recabada aparecen distintas versiones: entre ellas, Artibirgua, Artibirgoa, Artebirgoa y Artebirguo. Sin embargo, el investigador optó por Artebirgua. Entre otras razones, porque es una de las más antiguas y frecuentes por su semejanza con otras formas similares que aún perduran, y con la 'b' por representar una palabra de origen indígena.

Terminos territoriales nativos del noroeste de Gran Canaria. / LP / DLP

Desde un punto de vista territorial, englobaba en el siglo XVI los núcleos de Lugarejo de Artebirgua, Las Cuevas-Majada de las Vacas, las Hoyas de Coruña, las Moradas de Barranco Hondo y Chahonco. Y tenía como vecinos geográficos en su localización en el noroeste de la isla a las zonas de Tamadaba, Tirma, Acusa, Artenara, Guardaya y la antigua Facaracás, de la que le separaba Barranco Hondo (de Gáldar).

Las cillas para el trigo

Víctor Perera recoge en su análisis del topónimo un documento de un vecino de Gáldar llamado Francisco de Saavedra que habla de las cosechas de 1639 de las "sillas de las villas de Gáldar, Guía y 'Artivirgo'". Hay quien cuenta que su importancia radicaba en la unidad territorial de interés económico para la autogestión, como es la recogida de diezmo eclesiástico de las cosechas (generalmente trigo, avena y centeno) que se guardaban en las 'cillas'. Y se entendía por tanto como una unidad económica y administrativa.

El autor de la investigación habla de que en su categoría territorial era un término municipal, entendido como que Guanarteme ese supraterritorial, un cantón era una entidad intermedia y el término municipal como una unidad básica territorial. Y habría dejado de nombrarse entre los siglos XVI y XVII. Una de las posibilidades apuntadas es el de la presencia de las iglesias que, como señala, se asentaron en Artenara y Acusa, y comienza a hablarse de jurisdicción.

El investigador estima que tras la Conquista el término nativo se mantuvo vigente más de 100 años, pero fue perdiendo relevancia. El topónimo terminó por desaparecer, al menos, desde hace dos siglos.

Decadencia

Desde finales del XVI el proceso de decadencia del término es rápido, al quedar relegado por Acusa y Artenara, ya que gracias a sus ermitas cuentan con un alcalde real y alguacil. Incluso fue parte asimilado por Barranco Hondo.

Julián Melián, de pie con Víctor Perera (izquierda), con el público en la Casa de Néstor Álamo de Guía. / Cultura Guía.

El autor habla también que tanto Artebirgua como Facaracás acabaron siendo sustituidos en parte por denominaciones provenientes de antiguos propietarios de terrenos en sus circunscripciones durante el siglo XVI, como Coruña o Palomino.

División territorial

Víctor Perera, que ya analizó la toponimia de la cumbre en su libro 'Términos nativos del Noroeste de Gran Canaria', destacó que la mayoría de las fuentes escritas sobre la Conquista coinciden en la existencia de dos reyes o guanartemes, de la que deriva la clásica división territorial en dos reinos o guanartematos, aunque también existen posturas que han abogado por la presencia de una sola autoridad, y hasta de tres.

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Hay autores que hablan de un solo señor en Gáldar, estando en un escalón inferior como delimitación geográfica y de poderío, como son Telde y Arguineguín, en los que se usaban expresiones como "virrey" o "partido". De ahí que hable de una posible animadversión teldense hacia Gáldar, que obligaba a trasladarse hasta el noroeste para celebrar sus asambleas. En este sentido, detalla que existe en la Cumbre una denominación de Telde. Su teoría abierta a posibles interpretaciones es que allí se podían alojar miembros de la delegación y terminaron poniéndole denominación de sus orígenes.