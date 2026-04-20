Teror
El barrio de El Álamo de Teror abre sus fiestas de la Santa Cruz con charlas y música
La Asociación de Vecinos La Igualdad organiza un programa que arrancó el 16 de abril y culmina con una excursión a Guía y Gáldar.
El barrio de El Álamo de Teror inicia sus fiestas patronales en honor a la Santa Cruz, que se prolongará hasta el 16 de mayo y que tendrá su jornada principal el sábado 3 de mayo, con la procesión y la misa. La agenda de esta semana incluye este martes 21 de abril, a las 17 horas, una charla sobre primeros auxilios impartida por José Antonio Corujo, miembro de Cruz Roja. La sesión se celebrará en el local de la Asociación de Vecinos La Igualdad, dentro de un programa organizado por la comisión de fiestas, con la colaboración municipal.
Día grande
Las fiestas comenzaron el 16 de abril con la presentación del cartel anunciador, obra de la vecina Rosi Rodríguez Ojeda. Vecina de La Molineta (El Álamo) y conocida por su implicación en proyectos vecinales, Rosi ha querido representar «la tradición y la cercanía que caracterizan al barrio, envueltas en un conjunto floral que simboliza el renacer de una nueva fiesta primaveral, especialmente significativa para los vecinos y vecinas del municipio, bajo la advocación de La Santa Cruz».
El acto estuvo presentado por la presidenta de la Asociación de Vecinos, María del Pino Sánchez, acompañada por el alcalde, José Agustín Arencibia, y el primer teniente de alcalde, Sergio Nuez, además de familiares y vecinos.
Dentro de los primeros actos, el viernes se celebró la 9ª jornada del XXII Memorial de envite ‘Moisés de la Peña’. Además, el programa contempla dos charlas culturales programadas para los días 21 y 28 de abril.
El eje central de la festividad llegará el 3 de mayo, con los actos religiosos de Santa Cruz, que marcan tradicionalmente la fecha principal de estas celebraciones en el barrio.
Música y folclore en la Cancha Menchu
Tras el día grande, la programación continuará el viernes 8 de mayo con la actuación musical del trío integrado por Iván Quintana, Luis Montesdeoca y Daniel García. Al día siguiente se celebrará el Encuentro Folklórico ‘Noche de faroles’, con la A.F. ‘Tajea y Torna’ y la Parranda ‘El Lebrillo’.
El programa se despedirá el 16 de mayo con una excursión a Guía y Gáldar.
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