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El Cabildo de Gran Canaria se integra en la red de ciberseguridad del Gobierno canario para reforzar su defensa digital

El Consejo de Gobierno Insular aprueba el acuerdo para sumarse a los servicios avanzados del CSIRT-CAN y mejorar la detección y gestión de incidentes

Cabildo de Gran Canaria.

Cabildo de Gran Canaria. / LP/DLP

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado su integración en la red de seguridad del Gobierno de Canarias para reforzar la protección de sus infraestructuras digitales frente a posibles ciberataques. El acuerdo, articulado mediante un convenio de cooperación, permitirá a la Corporación insular acceder a los servicios avanzados del Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT-CAN), orientados a vigilar, detectar y coordinar la respuesta ante amenazas en la red.

La decisión fue adoptada este lunes por el Consejo de Gobierno Insular, a propuesta del consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, con el objetivo de ampliar la capacidad actual de vigilancia y reacción en materia de ciberseguridad.

Con la firma del convenio, el Cabildo no solo refuerza sus propios sistemas, sino que pasa a formar parte de una red autonómica de ciberseguridad coordinada entre las administraciones públicas canarias. El esquema contempla un servicio de respuesta rápida, el despliegue de sondas de detección y medidas de preparación, formación y concienciación para el personal, con la intención de incorporar la ciberseguridad a la cultura organizativa.

El acuerdo también incluye asesoramiento para el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, uno de los marcos de referencia para la protección de los sistemas de información en el sector público.

Servicios reactivos, proactivos y de valor añadido

A través del CSIRT-CAN, el Cabildo podrá acceder a tres grandes tipos de servicios. En primer lugar, los reactivos, activados cuando se detecta un evento de seguridad o cuando una administración solicita apoyo tras identificar anomalías. En este bloque se contemplan, entre otras actuaciones, la emisión de alertas y advertencias, la gestión de incidentes y la gestión de vulnerabilidades.

En segundo término, figuran los servicios proactivos, centrados en la prevención y reducción de riesgos mediante información especializada y el refuerzo de sistemas de protección y detección. En este apartado se incluyen auditorías o evaluaciones de seguridad, la detección de intrusiones mediante la instalación de sensores a lo largo de la red, y la distribución de información actualizada sobre alertas, guías metodológicas o soluciones disponibles. También se prevén avisos con datos sobre estadísticas de incidentes, vulnerabilidades e intrusiones, además de recomendaciones prácticas.

Por último, el convenio contempla servicios especiales o de valor añadido destinados a mejorar procesos de trabajo tanto de las administraciones atendidas como del propio CSIRT-CAN.

Sensores en la red e inteligencia sobre patrones de ataque

El plan prevé la instalación en las dependencias del Cabildo de un “paquete de ciberseguridad” que, además de reforzar la protección interna, aportará información al CSIRT-CAN sobre patrones y comportamientos de ataques detectados en el entorno insular, según lo expuesto en el acuerdo.

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El convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, con la posibilidad de prorrogarse por un máximo de cuatro años adicionales. Con esta medida, el Cabildo busca dar continuidad a una estrategia de seguridad digital con mayor coordinación institucional y capacidad de respuesta ante incidentes.

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