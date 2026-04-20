Carlos Lafoz, director de Distribución de Endesa en Canarias, reconocido por su contribución a la transición energética de Gran Canaria

El director de Distribución de Endesa en Canarias, Carlos Lafoz Naval, ha sido reconocido por el Cabildo de Gran Canaria en el décimo aniversario del Consejo Insular de la Energía (CIEGC), por su implicación en proyectos de autoconsumo, movilidad eléctrica y estrategias de adaptación al cambio climático y economía circular.

El acto, celebrado el pasado jueves, estuvo presidido por el presidente de la corporación insular, Antonio Morales, junto al consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, y el director insular de Energía y Clima, Alexis Lozano. En él se hizo entrega de once galardones a personas o instituciones que han contribuido a consolidar a la isla como uno de los principales referentes en transición energética en Canarias.

"Orgullo y responsabilidad"

Carlos Lafoz recibió el galardón con “orgullo y responsabilidad” y haciendo hincapié en que no se trata de un reconocimiento individual sino colectivo, haciendo partícipe a “todos los equipos técnicos, las instituciones y los partners que, durante estos diez años, han trabajado con rigor y visión de futuro” en este ámbito.

En su agradecimiento, también puso en valor el papel del Consejo como “punto de encuentro técnico, institucional y estratégico, clave para impulsar una transición energética real y ordenada en la isla”. “Vivimos un momento decisivo: electrificación, renovables, autoconsumo, almacenamiento… Todo ello exige redes robustas, planificación y coordinación institucional”, señaló.

Carlos Lafoz, con el reconocimiento del Cabildo de Gran Canaria / Endesa

Por último, reafirmó el compromiso de seguir colaborando con el Cabildo y el Consejo para garantizar un sistema eléctrico “más seguro, sostenible y preparado para el futuro. “Si esta ha sido la década de sentar bases, la siguiente debe ser la de consolidar y acelerar, siempre con criterios técnicos, consenso y visión de largo plazo”, concluyó.

Reconocimientos a diez representantes de entidades

Además de a Carlos Lafoz, el Cabildo también reconoció a otros diez representantes de entidades que han facilitado la labor del Consejo Insular de la Energía durante sus diez años de trayectoria: Leonardo Marcos Gornals, colaborador técnico y estratégico; German Hiller Pírez, exdelegado provincial de AUVE; Cosme García Falcón, director gerente de la SPEGC; y Ezequiel Navío, experto en sostenibilidad.

Asimismo, fueron reconocidos el gerente de BP El Taro Antonio Arbelo González; el director de I+D+i del ITC Gonzalo Piernavieja Izquierdo; el jefe del Departamento de Energías Renovables del ITC; Salvador Suárez García; el exjefe de servicio de sostenibilidad del Cabildo de Tenerife Víctor Manuel García Díaz; y el responsable del proyecto Involcan, Nemesio Pérez Rodríguez, por su aportación en ámbitos como la innovación, la movilidad sostenible, la formación, la cooperación institucional y el desarrollo de nuevas líneas estratégicas como la geotermia.

Los galardonados, junto a Antonio Morales y Raúl García Brink / Endesa

Aumento de energías renovables en Gran Canaria

Morales destacó que “en estos diez años, Gran Canaria ha experimentado un crecimiento muy significativo en energías renovables, pasando de 120 megavatios instalados en 2015 a 440 en la actualidad”.

En el conjunto del Archipiélago, la potencia renovable se sitúa ya cerca de los 1.000 megavatios, lo que posiciona a la isla como el principal motor energético de Canarias, al concentrar el 44% de la potencia instalada y el 47% de la generación renovable, con solo el 38% de la demanda, detalló el presidente insular.

García Brink apuntó que “este avance ha venido acompañado del desacoplamiento entre el crecimiento económico y el consumo energético, un hito especialmente relevante que ha mantenido estable la demanda eléctrica pese al aumento de la actividad económica y la población”.

Por su parte, el director insular de Energía y Clima, Alexis Lozano, hizo hincapié en el papel del equipo técnico y en el modelo de trabajo desarrollado durante esta década, destacando la capacidad del CIEGC para coordinar proyectos complejos en un contexto administrativo exigente y con recursos limitados.