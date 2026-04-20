Cita a ciegas con Quevedo en Las Canteras: ¿qué significan las ocho estrellas que 'brillarán' en el cielo?

La cuenta atrás ha dejado de ser una simple expectativa para convertirse en un fenómeno que crece por minutos. Desde que Quevedo lanzó su enigmático mensaje, la atención no ha dejado de concentrarse en lo que ocurrirá hoy, lunes 20 de abril, a las 20:30 horas, en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria.

Todo cambió con una frase tan breve como inquietante: “Y en el cielo 8 estrellas brillarán”. Lejos de resolver el misterio, la pista ha multiplicado las teorías y ha desplazado la mirada hacia un elemento inesperado, convirtiendo el cielo de la capital grancanaria en el verdadero protagonista de una acción que podría ser mucho más que un simple anuncio.

Así avanza el montaje de Quevedo para su cita de hoy en Las Canteras. / LP/DLP

Una hora, un lugar y una mirada hacia arriba

Más allá del punto de encuentro, lo que está generando mayor expectación es la forma en la que podría desarrollarse el evento.

Todo parece indicar que el cielo será el escenario de una coreografía de luces con drones, una tendencia que los grandes artistas están adoptando para dotar de espectacularidad a sus novedades. La mención a esas "ocho estrellas" apunta directamente a este tipo de montajes aéreos, donde cientos de puntos de luz se coordinan en la oscuridad para dibujar figuras que cautivan a la audiencia desde la distancia.

No sería un recurso aislado. En un momento en el que la música se vive también a través de lo visual, el cielo se ha convertido en un escenario estratégico para captar la atención global.

“Mañana algo va a pasar en la isla” / Instagram: @quevedo.pd

Precedentes que refuerzan la teoría

El uso de drones no es una simple moda, ya que es una herramienta clave en la promoción de grandes lanzamientos. Permite crear momentos únicos, altamente compartibles y diseñados para explotar en redes sociales en cuestión de segundos.

Otros artistas internacionales que ya han demostrado el potencial de esta tecnología son:

Rauw Alejandro utilizó drones para promocionar 'Saturno', dibujando naves y símbolos en el cielo en ciudades como Ciudad de México.

Rosalía llegó a proyectar códigos QR gigantes en el cielo durante la era Motomami, conectando directamente con sus fans.

Halsey anunció su álbum con drones en ciudades como Los Ángeles, usando el cielo como pantalla.

Swedish House Mafia convirtió su logo en una constelación en Coachella.

Bad Bunny ha integrado espectáculos similares en sus shows más ambiciosos.

La polémica con Évole que ha disparado el ‘hype’

A este despliegue de pistas se suma un episodio reciente que ha terminado de elevar la expectación. El periodista Jordi Évole publicó en sus redes sociales un vídeo en el que, aparentemente por error, se colaba un fragmento de una canción inédita de Quevedo durante una entrevista.

El detalle no pasó desapercibido.En cuestión de minutos, las redes (especialmente X) se llenaron de teorías: ¿había sido una filtración accidental o una estrategia de marketing perfectamente calculada? Aunque no hay confirmación oficial, lo cierto es que el fragmento ya acumula millones de reproducciones.

Un puzle que empieza a encajar

Si se observa el conjunto de movimientos, la estrategia parece clara: pequeñas piezas que, juntas, construyen una narrativa.

Primero, el mensaje enigmático.

Después, la localización concreta en Las Canteras.

Ahora, la posible acción visual en el cielo.

Y, en paralelo, una supuesta filtración musical que alimenta el interés.

No es la primera vez que se utiliza este tipo de construcción narrativa en la industria musical, pero sí una de las más llamativas en el contexto canario.

Las Canteras, convertida en escenario global

La elección del lugar tampoco parece casual. La playa de Las Canteras no solo es uno de los espacios más emblemáticos de Gran Canaria, sino también un enclave perfecto para generar imágenes potentes: mar, horizonte y cielo abierto.

Un espectáculo de drones en ese entorno no solo sería visible para los asistentes, sino también altamente atractivo para vídeos, retransmisiones y contenido viral. Por ahora, no hay confirmación oficial sobre qué ocurrirá exactamente. Pero la acumulación de pistas, precedentes y movimientos recientes hace que la teoría del espectáculo aéreo gane fuerza con cada hora que pasa. La clave estará en lo que ocurra cuando el reloj marque las 20:30 horas.